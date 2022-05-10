華女8大道超速衝撞 警車起火燃燒2傷

布碌崙8大道華女駕寶馬撞警車，致使警車起火。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 8日晚(周日)發生一起警車遭一輛超速行駛的私家車撞擊起火事故，導致警車著火，警員受傷；肇事司機為一名39歲的華裔女子，她在事故發生後駕車逃離現場，隨後又回到現場，被拘捕和控罪。

事故發生在8日晚約10時40分，市警68分局兩名警員當時接到911報告，正驅車前往14大道處理一件打鬥案件；當亮著警燈，響著警笛的警車行駛到戴克高地(Dyker Heights)8大道交65街處，一輛寶馬(BMW)休旅車(SUV )突然撞向警車，衝擊導致警車側向撞上了路邊的電線杆，起火燃燒。

警方表示，撞擊警車的寶馬SUV超速行駛，在8大道交65街路口沒有讓行正執行公務的警車。

兩名警員及時逃出被撞的警車，僅受了一點輕傷，被送往紐約大學朗格尼布碌崙醫院(NYU Langone Hospital—Brooklyn)救治，沒有生命危險，已出院。

據位於事發現場附近的翠園酒家的陳經理9日介紹，當晚近11時在酒樓打烊後，他離開酒樓時看到路口的警車著火，當時有五六輛消防車趕來滅火，現場有不少民眾圍觀；他說自己沒有看到受傷的警員和肇事司機。

有現場目擊者稱，事故起因是肇事寶馬車沒有讓行警車，等發現情況再做躲閃和剎車時，已為時太晚；也有可能司機在慌亂中應對有誤，使寶馬車撞上了警車。

目擊者拍攝的視頻顯示，警車起火後火勢很大，濃煙滾滾，經多名消防員合作，才將大火撲滅。

駕駛寶馬車的是39歲的華女楊建珍(Jianzhen Yang，音譯)；事發後，她一度開車逃離現場，但接著又回到現場，被警方拘捕，被以逃離事故現場和未讓行緊急車輛兩項罪名移送法辦。