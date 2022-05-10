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紐約客談╱乘客逃票 MTA顧前？顧後？

紐約客談

在疫情期間，為避免公車司機與乘客近距離接觸後染疫，MTA曾一度為乘客免票，後門進後門出；恢復收費後，許多逃票客仍然堅信天下有免費的公車，在後門大開時伺機進入公車，比地鐵逃票客還省去跳過旋轉門的縱身一躍。

面對填不完的赤字，MTA出了一個硬招：「後門不開了」，迫使所有乘客前門付費上車，此舉雖然簡單粗暴，但就像將地鐵三叉式的旋轉門(turnstile)改為帶圓頂的加強版旋轉閘門，物理上的限制確實在大大增加了逃票的難度。

但也有民眾認為，公共交通系統如此多問題，為何又把矛頭對準付不起車費的「窮人」，但逃票客並不等同於低收入者，對於低收入與殘障人士，MTA已有許多折價的優惠項目，許多逃票客是不遵紀守法、遊走在灰色地帶與法律邊緣、也不尊重司機與其他乘客的「混混」、社會閒散人員和潛在的犯罪分子，何況他們的長期逃票，對於真正付費乘車的低收入納稅人更不公平。

考慮到已有接近30%的乘客逃票乘坐公車，如果不開後門能把這個數字降到20%，那就已經卓有成效，每年可以為MTA增添百萬元甚至是上千萬元的盈利，而只有產生更多利潤，才能促進MTA為乘客提供更好的服務，形成良性的循環。

不過，MTA的做法也有些「自相矛盾」以及隨意，因為此前，MTA發言人表示會在公車的後門與中門也安裝新一代非接觸感應式交通付費系統OMNY，這樣，乘客可以在任意門上車，避免某些車站的洶湧長隊；屆時，究竟是繼續遏制逃票行為，還是為公車提速、增加乘客的便捷，還是再增加對於逃票的執法行為、增加檢票人員，或是換與歐洲一樣的「信用乘車方式」，又是新一輪的考驗了。

MTA 低收入 地鐵

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