悲傷母親節 女兒目睹母死輪下 肇事贓車在逃

視頻顯示納谷被卡在兩輛車之間，流血不止。(案發現場視頻截圖)

在母親節 當日(8日)，一位報住在皇后區 的49歲母親從路邊兩輛停車之間穿過時，由於經過一輛卡車倒車時撞上其中一輛停車，她被捲入停車車底，被兩車緊緊夾住，流血不止，情況危急，女兒在她身邊不停大喊「媽媽、媽媽」；她的家人9日確認，這位母親送往醫院後重傷不治，司機肇事後逃逸，卡車則為贓車，警方目前鎖定一名疑犯。

警方表示，8日早上8時30分，在皇后區南牙買加(South Jamaica)，一輛駕駛福特F-550型號卡車的司機，在167街交120大道路口迴轉時撞上多輛路邊停車，但並未停止倒車，隨後，卡車的後車廂又撞上一輛銀色的路邊停車，將它推向49歲的納谷(Florence Ngwu)，她當時從兩輛停車間穿過，隨即被捲到車底，並被兩車緊緊夾住，女兒在她身邊不停大喊「媽媽、媽媽」。

警方說，案發後，納谷被送到牙買加醫院救治，醫生當時就對家屬表示，她存活的可能性很小，不想給他們「虛假的希望」。

納谷的家屬9日一早確認，她已傷重不治，「已經是第三次(搶救)了，他們沒法把她救活」她29歲的姪女表示，整個家庭都感到震驚、悲傷，「似乎一切都是不真實、超現實的」，「肇事司機完全沒有人性」。

據悉，納谷從奈及利亞(Nigeria)移民美國，在一家叫「Silver Crest」的老人院任職護士，生前育有四位兒女。

警方9日表示，肇事卡車為一輛贓車，卡車門上寫著「帕瓦爾建築公司」(Pawar Builders)，在案發前兩小時被報失竊，司機則在案發後開車逃逸，目前，辦事的警探已查到偷車及駕車司機的照片，並已將他鎖定為本案「疑犯」(a person of interest)，正在全力緝捕。

警方說，知情民眾也可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。