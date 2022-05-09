母親節演講比賽 各族裔說中文謝媽媽

白蕾、母親白林與白靚。(記者鄭怡嫣/攝影)

全美歷史最悠久的中文演講比賽「紐約中國廣播網第25屆母親節 中文演講比賽」8日舉辦，比賽主題為「媽媽，我想對你說」，近百位年齡從四歲至18歲的紐約各族裔選手，通過中文演講的方式表達對母親的感恩之情。

紐約中國廣播網第25屆母親節中文演講比賽。(記者鄭怡嫣/攝影)

除有不少出生於華人 家庭的二代移民以外，比賽還吸引了許多外族裔學生的參與；少年組冠軍的白靚與青年組季軍的白蕾來自同一家庭，她們還有七個姐妹，母親白林(Lynn Berat)雖非華裔，但卻從小培養九個女兒學習中文及中國文化，而由於中文說得太溜，她最小的兩個女兒在四歲時甚至沒有通過英語語言測試，一度被定義為「英語非母語的學習者」。

白蕾說，母親曾是耶魯大學 的法學與醫學教授，80年代第一次去中國時，便被中國文化吸引，她認為中文與印歐語系十分不同，是象形文字，只有從嬰兒時期學習才能更好地掌握，為了培養九位女兒成為貫通東西的「世界公民」，母親把她們送入曼哈頓雙文學校，下課後還為她們安排三小時的中文課後輔導，還教她們二胡、扯鈴、書法、歌唱等中國文化與傳統，連兩位保母也都只會說中文，是純正自然又沉浸式的全方位中文環境。

今年17歲的白蕾，也將繼續前往麻州念大學，以中文及生物學作為雙專業，她的兩位三胞胎的姐妹，也將在上海紐約大學讀書；白蕾說，她還小的時候，也曾因為需要在中文學習中投入大量時間而感到不滿，「但我們長大以後，卻意識到能把中文說好成了一種優勢」，時值母親節，也想為年少時的不懂事和母親說聲「抱歉」。

另一位參賽者、在皇后區203公立小學讀四年級的施恩迪則生長在一個跨國婚姻家庭，美國人父親Will與華人母親Michael在香港相識，在紐約的家中也堅持與兒子講中文，「中文很重要，也是美中關係溝通的橋樑」，他們說；施恩迪當日以「百善孝為先，母親你陪我長大，我陪你到老」的即興演講致謝母親。

紐約中國廣播網台長程蕙也說，名次並不是最重要，創辦這個比賽的初衷，就是希望通過這種形式展示各國青少年語言才華，激勵各族裔年輕人學習漢語，培養對中華文化的興趣，做文明交流的使者。