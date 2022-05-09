我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

母親節演講比賽 各族裔說中文謝媽媽

記者鄭怡嫣／紐約報導
白蕾、母親白林與白靚。(記者鄭怡嫣/攝影)
白蕾、母親白林與白靚。(記者鄭怡嫣/攝影)

全美歷史最悠久的中文演講比賽「紐約中國廣播網第25屆母親節中文演講比賽」8日舉辦，比賽主題為「媽媽，我想對你說」，近百位年齡從四歲至18歲的紐約各族裔選手，通過中文演講的方式表達對母親的感恩之情。

紐約中國廣播網第25屆母親節中文演講比賽。(記者鄭怡嫣/攝影)
紐約中國廣播網第25屆母親節中文演講比賽。(記者鄭怡嫣/攝影)

除有不少出生於華人家庭的二代移民以外，比賽還吸引了許多外族裔學生的參與；少年組冠軍的白靚與青年組季軍的白蕾來自同一家庭，她們還有七個姐妹，母親白林(Lynn Berat)雖非華裔，但卻從小培養九個女兒學習中文及中國文化，而由於中文說得太溜，她最小的兩個女兒在四歲時甚至沒有通過英語語言測試，一度被定義為「英語非母語的學習者」。

白蕾說，母親曾是耶魯大學的法學與醫學教授，80年代第一次去中國時，便被中國文化吸引，她認為中文與印歐語系十分不同，是象形文字，只有從嬰兒時期學習才能更好地掌握，為了培養九位女兒成為貫通東西的「世界公民」，母親把她們送入曼哈頓雙文學校，下課後還為她們安排三小時的中文課後輔導，還教她們二胡、扯鈴、書法、歌唱等中國文化與傳統，連兩位保母也都只會說中文，是純正自然又沉浸式的全方位中文環境。

今年17歲的白蕾，也將繼續前往麻州念大學，以中文及生物學作為雙專業，她的兩位三胞胎的姐妹，也將在上海紐約大學讀書；白蕾說，她還小的時候，也曾因為需要在中文學習中投入大量時間而感到不滿，「但我們長大以後，卻意識到能把中文說好成了一種優勢」，時值母親節，也想為年少時的不懂事和母親說聲「抱歉」。

另一位參賽者、在皇后區203公立小學讀四年級的施恩迪則生長在一個跨國婚姻家庭，美國人父親Will與華人母親Michael在香港相識，在紐約的家中也堅持與兒子講中文，「中文很重要，也是美中關係溝通的橋樑」，他們說；施恩迪當日以「百善孝為先，母親你陪我長大，我陪你到老」的即興演講致謝母親。

紐約中國廣播網台長程蕙也說，名次並不是最重要，創辦這個比賽的初衷，就是希望通過這種形式展示各國青少年語言才華，激勵各族裔年輕人學習漢語，培養對中華文化的興趣，做文明交流的使者。

施恩迪一家。(記者鄭怡嫣/攝影)
施恩迪一家。(記者鄭怡嫣/攝影)

母親節 華人 耶魯大學

上一則

未打疫苗禁入畢業舞會 被批雙重標準

下一則

31位幸福媽媽三代同堂 共慶母親節

延伸閱讀

母親節悲劇 洛市母親疑似殺死2子和1女 都在12歲以下

母親節悲劇 洛市母親疑似殺死2子和1女 都在12歲以下
當媽後第一個母親節 林依晨首曝女兒正臉照報喜長牙了

當媽後第一個母親節 林依晨首曝女兒正臉照報喜長牙了
忘掉疫情 洛縣華人餐廳母親節高朋滿座 等位一小時

忘掉疫情 洛縣華人餐廳母親節高朋滿座 等位一小時
未婚夫染疫 紐西蘭總理阿爾登跟著隔離

未婚夫染疫 紐西蘭總理阿爾登跟著隔離
福原愛想孩子了 母親節「全中文發文」喊話不要夢裡見

福原愛想孩子了 母親節「全中文發文」喊話不要夢裡見

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
數據顯示，紐約州新冠住院人數兩個月來首次突破2000人，過去一個月來已翻三倍。（美聯社）

紐約州新冠住院數1個月翻3倍 新一波疫情可能已到

2022-05-05 07:30

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩