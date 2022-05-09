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因疫情低迷已久 華埠餐飲業母親節生意火

記者和釗宇／紐約報導

曼哈頓華埠各大酒樓在母親節(8日)當天生意火爆；餐飲業者表示，雖然母親節生意難比疫情前，但比前兩年已有很大恢復，一些餐廳已經人滿為患、一位難求；業者希望社區未來能多多舉辦活動，為華埠吸引更多人氣。

華埠餐飲業者表示，雖然母親節生意難比疫情前，但比前兩年已有很大恢復。(記者和釗宇...
華埠餐飲業者表示，雖然母親節生意難比疫情前，但比前兩年已有很大恢復。(記者和釗宇／攝影)

位於東百老匯的金泰海鮮酒家老闆張先生說，餐館每年母親節的生意都很火爆，「因為華人都很重視母親、愛自己的母親，每年這個時候都會出來慶祝；疫情之前我們餐館都是爆滿，但是過去兩年因為疫情爆發生意很差，雖然今年還未恢復到疫情之前，但已經幾乎訂滿；我們最火爆的是早茶，早上9時開始民眾就在樓下大排長龍，一位難求。」

麒麟金閣餐廳的劉先生則表示，除了疫情讓餐館生意變差，近兩天天氣不佳也導致客流量不多，「疫情之前母親節我們的早午茶市都爆滿，但疫情第一年我們被迫關門，第二年則是以外賣為主；今年比疫情之前差一點點，距離訂滿還有一段距離，但比一兩年前要好。」

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華埠餐飲業者表示，雖然母親節生意難比疫情前，但比前兩年已有很大恢復。(記者和釗宇...
華埠餐飲業者表示，雖然母親節生意難比疫情前，但比前兩年已有很大恢復。(記者和釗宇／攝影)

勿街(Mott St.)上的老正興飯店老闆朱太也說，天氣原因對今年母親節的生意影響很大，「沒想到這個周末連續三天下雨，人們不願意出來，還好晚上的上座率不錯；今年的生意比去年好一點，但是定位的人不多。」

朱太說，疫情以來華埠人氣不旺，「5月是亞裔傳統月，希望社區組織能夠多在華人社區舉辦慶祝活動，為社區吸引人流，餐館業才能重振。」

疫情 母親節 華埠

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