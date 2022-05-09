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布碌崙華社慶母親節 媽媽們幸福感爆棚

記者胡聲橋／紐約報導
在華人社區服務中心做義工的呂宜萱(右)自豪自己是一位母親，左為吳燕姍。(記者胡聲橋/攝影)
在華人社區服務中心做義工的呂宜萱(右)自豪自己是一位母親，左為吳燕姍。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心8日在班森賀舉行母親節慶祝活動。向到場的母親和社區派發了380份愛心餐，其中80份愛心餐捐給了在布碌崙7大道火災的受害戶。

呂宜萱是華人社區服務中心的義工，也是一位母親，育有一兒一女，上面還有公公婆婆；她說母親節的時候，她的孩子、丈夫和公公婆婆都給她送花，她感到非常幸福；她認為多陪伴孩子，多關心了解孩子，對孩子的成長非常重要。

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據呂宜萱介紹，孩子小的時候，她都不到外面去工作，就是為了有時間多陪孩子；孩子長大一些，她又陪著孩子參加各種體育活動，讓孩子有健全的體魄，學會與別人合作；等孩子上了中學，她鼓勵孩子去做清掃垃圾、派傳單等各種義工。

呂宜萱希望孩子從小就能認識和了解社會，有社會責任感。呂宜萱在家還承擔各種家務，她說現在看到家庭和睦、老人健康、孩子茁壯成長，她作為一名母親感到很自豪。

華人社區服務中心在位於班森賀O大道的會址慶祝母親節。州眾議員寇頓(William Colton)前來為在場的母親們送上節日祝福，並指出保障社區的母親們幸福、安全、健康是他的職責，為此他將繼續和社區各界共同努力。市議員李凱健(Ari Kagan)也到場，向母親們送上節日祝福，祝願天下所有母親度過一個快樂、溫馨的節日。

為了慶祝母親節，喜尚嘉喜餐廳、廣達乒乓球會與鄭先生捐贈了380份愛心餐，其中300份在現場向母親們及社區發放，另外80份捐給發生三級火災的布碌崙7大道5401號的租戶。

聯合亞美聯盟(UA3) 現場發放了他們贊助的口罩和手套等防疫用品，該聯盟主席孔振成祝福所有與會的母親們節日快樂。布碌崙華社負責人羅添福和吳燕姍對大家的捐贈和支持表示感謝。

松柏之家社區服務中心和華康會等華人社團，也於日前舉辦了母親節慶祝活動。

布碌崙華康會慶祝母親節。(華康會提供)
布碌崙華康會慶祝母親節。(華康會提供)
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布碌崙松柏之家社區服務中心慶祝母親節。(松柏之家提供)
布碌崙松柏之家社區服務中心慶祝母親節。(松柏之家提供)

母親節 布碌崙 華人

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