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未打疫苗禁入畢業舞會 被批雙重標準

記者胡聲橋／紐約報導
共和黨市議員博萊利和其他四名市議員反對教育局禁止未接種疫苗學生參加畢業舞會。(取自博萊利臉書)
共和黨市議員博萊利和其他四名市議員反對教育局禁止未接種疫苗學生參加畢業舞會。(取自博萊利臉書)

教育局日前決定，禁止未接種新冠疫苗的公校學生參加畢業舞會；一些民代表示，此舉違背了紐約市當前的抗疫政策。

市教育局已作出決定，未接種新冠疫苗的公校學生將不能參加畢業舞會。(美聯社)
市教育局已作出決定，未接種新冠疫苗的公校學生將不能參加畢業舞會。(美聯社)

由五名共和黨人和兩名民主黨人組成的市議員小組，8日致函市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)，表示注意到教育局已做出最終決定，禁止未接種疫苗的學生參加畢業舞會；他們要求瓦桑解釋這一決定背後的科學依據，未接種疫苗的學生可以不戴口罩上學，未接種疫苗的人可以去酒吧和其他公共場所，為什麼他們就不能參加畢業舞會？

市議會少數黨領袖、來自史泰登島的共和黨市議員博萊利(Joe Borelli)，會同幾位市議員在信中說，既然餐館和外餐服務(catering facilities)不再需要核實疫苗接種情況，為什麼本來符合條件的一群人卻被禁止參加畢業舞會，難道只是因為它是學校組織的活動？這些市議員要求解釋，參加畢業舞會的健康危險到底在哪裡。

來自皇后區的共和黨市議員艾里奧拉(Joan Ariola)也是這五名議員之一，她還是市議會健康委員會的成員；她說如果瓦桑不事先給出答覆，她將在18日的預算聽證會上就此事發難； 她希望衛生局長準備好科學證據，證明為什麼那些與接種疫苗的學生共用一個教室的未接種疫苗的學生，不能參加畢業舞會。

布碌崙科技高中(Brooklyn Tech)一名12年級學生8日表示，他對教育局的決定感到無所謂，他理解教育局是為了保護學生，但對於平時和自己參加所有活動的同學卻無法參加畢業舞會，會覺得有點奇怪；他說，既然某些同學決定不接種新冠疫苗，就應該承擔起相應的後果。

市教育局已作出決定，未接種新冠疫苗的公校學生將不能參加畢業舞會。(美聯社)
市教育局已作出決定，未接種新冠疫苗的公校學生將不能參加畢業舞會。(美聯社)

疫苗 教育局 共和黨

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