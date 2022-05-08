華埠大火災民信用卡 白人男女盜用掃貨

白人男女盜竊華埠大火受災居民信用卡，到布碌崙百思買掃貨。(市警提供)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)78號於上月發生致命火災，危樓警告於近日才得以解除，開始清掃工作；但一名居民報案稱，火災發生時錢包及信用卡 遺落家中，近日查詢消費紀錄時發現幾筆大額盜刷；警方調查後發現，一對白人男女使用受災居民的信用卡，在布碌崙 (布魯克林)75分局轄區內的百思買(Best Buy)電器城掃貨數百元，現遭通緝。

影音來源：市警提供

警方表示，火災發生後接到一名24歲住戶的報案電話，表示自己在火災發生當下，將錢包和信用卡怡留在家中，近日發現信用卡出現了多筆可疑消費紀錄，認為有人趁亂進入危樓盜竊。

市警調查後發現，一對白人男女使用受害者的信用卡，在位於布碌崙Gateway Drive369號的百思買購買了兩台價值400多元的專業攪拌機。

在警方公布的監控視頻中，男嫌犯留有棕色頭髮、落腮鬍，身形較瘦；他最後一次露面時穿著藍色牛仔褲、灰色連帽運動衫和棕色工裝靴。

女嫌犯則留有黑色長髮，身材苗條；她最後一次露面時穿著藍色牛仔褲、黑色運動鞋和黑色連帽運動衫。

警方呼籲民眾，若看和圖片或視頻中體貌特徵相似者，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。