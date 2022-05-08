「一張桌子起家」 亞裔女創百萬植物王國 感謝母親恩典

布蘭克稱自己有責任激勵下一代去做自己想做的事。(取自布蘭克Instagram)

每天被綠植鮮花環繞的菲律賓裔女店主布蘭克(Eliza Blank)說，擁有一家植物店是她兒時的夢想，如今她不僅能日日與花草為伴，還將重點放在來自東南亞 的獨有植物上；從曼哈頓華埠 的「一張桌子」開始白手起家，布蘭克如今不但發展了價值數百萬的連鎖店面，更特別推出母親節 盆栽，「因為這一切都來自巧手母親的影響。」

綠植店「the Sill」的創始人兼首席執行官布蘭克表示，自己在麻薩諸塞州西部的園藝環境中長大，母親是一名護士，20歲背井離鄉獨自搬來美國。

「我母親因為一個護理交流項目從菲律賓來到美國，遇到了我父親便選擇為愛留在這裡。園藝也是她與菲律賓保持連結的唯一且獨特的方式，打理花花草草便也成為她開始新生活的重要開端。」

布蘭克說，植物讓母親感受到自己與家鄉的聯繫，「我認為對她來說，她一直在努力適應的不僅是文化，而是新的氣候給她帶來的改變，當然，還有她所照料的植物們。」

因此，當布蘭克2012年搬到紐約時，她和母親一樣，也需要一種「與家的連結」；「我和所有紐約客一樣，從一個小公寓搬到另一個小公寓，想買一些室內綠物裝點；幸運的是，我不僅找到了它們，而且還照料的很好。」

受到母親的影響，對於照顧綠植擁有極大的興趣，布蘭克在26歲的時候，毅然辭掉了辦公室的工作，開始在華埠「支起一張桌子」，打造The Sill；布蘭克說，是一筆針對女性和少數族裔的小額商業貸款，使她得以在同一街區的喜士打街(Hester St.)，開了自己的第一家實體店。

華埠是一個不可思議的社區，她表示，這裡的韌性是無可比擬的，有些是第一代，但現在越來越多的二代、三代都願意回到這裡，發揚傳承亞裔經商精神，推動社區發展。

在十年後的今天，布蘭克已經在全國擁有六家分店及網路商店，她所有合作種植者都來自東南亞；但直到今天，她的媽媽仍然是她認識的最有才華的植物專家。 布蘭克(右)和受母親的薰陶喜愛打理植物。(取自布蘭克Instagram)

「我從母親那裡得到了職業啟發及源源不斷的靈感，是她教會我要如何為人處事，這才使我的生意得以發展起來。」布蘭克說，母親離開了熟悉的出生地，非常努力的在異鄉打拼，盡己所能為自己提供最好的教育。

做為亞裔，社區很需要一些榜樣，她說，「我知道我有責任去激勵那些像我一樣的人去創業，去做自己想做的事，我也這樣教育我的女兒。」

布蘭克每年在母親節都會推出不同的盆栽、花束，以供人們挑選作為禮物；她說，如今母親已經退休，但總是開玩笑說她也會開一家綠植店，「媽媽仍然把她的植物們都照顧得很好，很多植物比她年歲還大。」