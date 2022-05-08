天廣新天地慶母親節 官民500人多同樂

區長理查茲出席慶祝母親節。(主辦方提供)

為慶祝母親節 ，皇后區法拉盛 新商圈天廣新天地(Tangram)7日舉辦相關活動，吸引超過500名群眾現場參與，多位民選官員到場與居民共襄盛舉。

國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、皇后區民事法庭法官參選人林凱倫(Karen Lin)、華裔民主黨人陳熠(Yi Andy Chen)等到場參加，祝媽媽們母親節快樂。

民選官員表示，本月是亞太裔傳統月，也恰逢母親節的到來，除了在佳節獻上祝福外，也鼓勵孩子們把自己的孝心、愛心和尊敬之心送給母親。

天廣新天地公共關係代表Cynthia Yeh表示，此次主題為「MOMents with Mom」家庭互動母親節慶祝活動，以感謝所有辛勤、偉大的母親，雖然當天陰雨綿綿，但仍吸引500多名民眾到場參與。

活動當日，到場民眾除了可與母親在花牆前合照外，主辦方也發放免費康乃馨；現場還設有母親節手繪站，為母親們製作聊表心意的禮卡，並有音樂DJ、十呎高LED機器人等節目；另主辦方也準備免費抽獎，提供甜品、美食、美容髮廊等商場店舖禮品。