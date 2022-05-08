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野口勇博物館反仇亞創作 台灣藝術家蕭喆旻獲頭獎

記者張心╱紐約報導
台灣視覺藝術家蕭喆旻反對仇亞犯罪的六個橫幅作品奪魁。（取自野口勇博物館Instagram）
台灣視覺藝術家蕭喆旻反對仇亞犯罪的六個橫幅作品奪魁。（取自野口勇博物館Instagram）

紐約長島市野口勇博物館(Noguchi Museum)7日舉辦「亞太裔文化日」(AAPI Community Day)，邀請台灣視覺藝術家蕭喆旻(Chemin Hsiao)，同觀者分享自己為反對仇亞犯罪而創作的藝術作品，呼籲世界回歸懷抱和平與友愛。

在反亞裔仇恨犯罪與日俱增的情形下，去年野口勇博物館開始首次公開徵集藝術家平面海報，既呼應博物館創辦人野口勇(Isamu Noguchi)的日本文化遺產精神，也反對新冠疫情爆發以來不斷加劇的仇亞情緒。

蕭喆旻在比賽中一舉奪魁，以六個橫幅表達深沈的反種族主義情緒，其獲獎作品「蒲公英知道」、「包圍」、「恐懼」、「切斷仇恨循環」、「治癒和寬恕」，和「我們只是人類，保持溝通」等，在入口顯著空間展示。

蕭喆旻表示，主要作品「蒲公英知道」是以「蒲公英」代表移民群體，「每一個移民就像蒲公英一樣散落各地，隨處根生，弱小卻頑強地生長」，他表示，民眾每天被仇恨犯罪的新聞震驚到麻木，希望以自己的藝術作品傳達對亞裔群體的支持，甚至是所有遭受困境的群體的關懷。

出生於台灣，2008年來美國就讀紐約藝術學院(School of Visual Arts New York)動畫和插畫專業的蕭喆旻，最初對如何處理沉重的主題而猶豫不決，後來因對野口勇的第二代日裔美國人經歷欽佩，且讓他與自身經驗產生連結，決定參賽，沒想到參加就獲得好成績；華裔孔莫(Mo Kong，音譯)和韓裔金祐民(Woomin Kim)也分別並列亞軍。

野口勇博物館主任利特曼(Brett Littman)表示，在亞裔傳統月來臨之際，博物館想藉此展覽表達對亞裔群體的支持，這些作品傳達著反對種族主義的情緒，呼籲和平、愛與希望，「每當我來到博物館看到這些作品的時候，內心就十分感動。」

博物館所在的第26選區其市議員黃茱莉(Julie Won，音譯)也出席祝賀；她表示，亞裔在美國面對著「永遠的外國人」歧視，如今的仇亞犯罪讓身為女性的自己「只要聽到背後有很近的腳步聲就不舒服」。

她說：「這種只針對某個族群而存在的不安全感是病態的，所以我們需要野口勇、蕭喆旻這樣的藝術家同公眾傳達，亞裔需要團結、同情和友愛。」

台灣視覺藝術家蕭喆旻創作六個橫幅表達深沈的反種族主義情緒。（記者張心╱攝影）
台灣視覺藝術家蕭喆旻創作六個橫幅表達深沈的反種族主義情緒。（記者張心╱攝影）
台灣視覺藝術家蕭喆旻創作六個橫幅表達深沈的反種族主義情緒。（取自野口勇博物館In...
台灣視覺藝術家蕭喆旻創作六個橫幅表達深沈的反種族主義情緒。（取自野口勇博物館Instagram）
野口勇博物館舉辦「亞裔文化日」，蕭喆旻(左一)、黃茱莉(左二)、利特曼(左三)出...
野口勇博物館舉辦「亞裔文化日」，蕭喆旻(左一)、黃茱莉(左二)、利特曼(左三)出席。（記者張心╱攝影）

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