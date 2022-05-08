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彈玩具鋼琴獲成就 人母鼓勵孩子勇於發掘興趣

記者顏嘉瑩╱紐約報導
陳世嘉在帶孩子或教書上，都鼓勵年輕人應該要保持開放的心情，不需要受到世俗的拘泥，盡量去發展自己的興趣並深入拓展。(陳世嘉提供)
陳世嘉在帶孩子或教書上，都鼓勵年輕人應該要保持開放的心情，不需要受到世俗的拘泥，盡量去發展自己的興趣並深入拓展。(陳世嘉提供)

華裔鋼琴家陳世嘉(Phyllis Chen)在求學階段偶然接觸玩具鋼琴，愛上玩具鋼琴與傳統鋼琴不同的音色，從此踏上音樂的創新之路，並於日前獲得2022年古根漢(Guggenheim)的音樂創新獎；身為人母及助理教授的她，鼓勵孩子在學習之路應該敞開心房、不要拘泥發掘自己興趣，並且有原則、勤奮的朝興趣前進，終有一天能獲得回報。

(影音來源：陳世嘉提供)

現任紐約州立大學New Paltz音樂系助理教授的陳世嘉，在紐約出生，並跟著來自台灣、在維吉尼亞州教書的父母成長，五歲首次接觸鋼琴的她立刻就愛上這個樂器，從此朝著自己喜歡的音樂興趣發展；她大學時在印第安納州立大學就讀，跟著知名鋼琴家瓦茲(Andre Watts)學習，彈奏過各種大師名曲、經典作品已經好一陣子的她對傳統鋼琴感到「倦怠」，想要用更創新的方式發掘音樂興趣，21歲那年偶然接觸到玩具鋼琴。

陳世嘉說：「玩具鋼琴的音色像是鈴鐺一樣，很美、很有趣，因此我就踏入了另一個世界」；由於玩具鋼琴不被視為是「樂器」，沒有固定的「玩法」和彈奏技巧，陳世嘉開始用玩具鋼琴作曲，才發現了這個樂器的創新和樂趣。

與傳統88鍵的古典鋼琴不同，玩具鋼琴只有37鍵，陳世嘉表示，很多人問她鋼琴鍵盤少了，是否創作會受到限制，「但我反而認為，這個樂器讓我更自由的發揮自己想要表現的東西。」

由於瓦茲在古典鋼琴界擁有一席之地，陳世嘉說，當時她跟老師說想要用玩具鋼琴辦獨奏會的時候，還擔心遭到反對，沒想到老師很支持，鼓勵她應該朝自己喜歡玩、想要做的方式前進，因此陳世嘉辦了首場玩具鋼琴獨奏，「我還記得老師當時是全場，第一個站起來為我鼓掌的聽眾。」

從21歲開始演奏玩具鋼琴到如今44歲，陳世嘉獲獎、作曲無數，也錄製了六張專屬CD，升格成為人母的她表示，自己在教書和帶孩子的時候，仍然鼓勵他們應該要保持開放的心情，不需要受到世俗的拘泥，盡量去發展自己的興趣並深入拓展；陳世嘉也說，雖然鼓勵大家發展興趣，但在找到興趣的同時也應該持之以恆，並且擁有原則，不能懶惰、半途而廢，才不會到最後興趣一堆卻一事無成。

由古根漢基金會設立、擁有近百年歷史的古根漢獎，分為50多個不同領域，包括社會科學、自然科學、藝術、文學、音樂創新及新聞、攝影等，尤其在人文藝術方面擁有高聲譽，百年來得過此獎後得到諾貝爾獎者共有125位；2022年申請者共有2800多人，約180人得獎，該獎項預計將於6月頒獎。

21歲那年偶然接觸玩具鋼琴因此發展興趣的陳世嘉，獲得2022年古根漢(Gugge...
21歲那年偶然接觸玩具鋼琴因此發展興趣的陳世嘉，獲得2022年古根漢(Guggenheim)的音樂創新獎。(陳世嘉提供)
陳世嘉彈奏過各種大師名曲、經典作品，對傳統鋼琴感到「疲憊」，想要用更創新的方式發...
陳世嘉彈奏過各種大師名曲、經典作品，對傳統鋼琴感到「疲憊」，想要用更創新的方式發掘音樂興趣。(陳世嘉提供)

維吉尼亞州 諾貝爾獎 紐約州

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