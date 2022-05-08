華人公園大摘野蔥 遭罰200元

春季公園、植物園 及家中院內野菜遍地，部分華裔 為了品嘗這些「野味」，甚至會拿兩到三個麻袋前往公園採摘「霸王餐」；不過日前一名華裔，在曼哈頓公園採摘野蔥，遭到市公園局(Department of Parks and Recreation)開罰200元。

日前一名華裔民眾在曼哈頓的公園採摘野蔥時，遭到市公園局人員的制止，以其破壞公園財產為由，開出一張200元的罰單；若不認罪，最高需繳納罰金300元；民眾喊冤，認為自己採摘是野生植物，不屬於市公園局種植的花草。

華裔喜愛採摘野菜並非個例，法拉盛的一家以華裔為主的老人中心 ，也接到附近植物園的警告，稱該中心的多個華裔老人結伴，拿著三個麻袋到公園內採摘蒲公英，破壞植物園的生態，要求老人中心勸導會員。

皇后區植物園董事長黃百齡表示，公園中的野菜能保證園內的生物多樣性，一些也有防蟲害需求；若被民眾大量採摘，將會破壞公園其他植物的生長，由於植物園沒有相關罰款明細，若情況持續惡劣，不排除採取相應的懲戒手法。

喜愛種植植物的楊愛倫還提醒民眾，採摘野菜時，即使屋內沒有住人，也不能進入他人家中，否則屋主可指控其擅闖進入(Trespassing)，還可報警提告。

事實上，為了防治害蟲，市公園局平時也會在公園內噴灑藥物，若擅自採摘，未經清洗乾淨就吃下肚，恐對人體有害，民眾在採摘野菜時，除了注意該舉動的合法性，也要反覆濾洗，避免中毒。