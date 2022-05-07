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非營利及宗教機構 可申請聯邦安全經費

記者鄭怡嫣／紐約報導
孟昭文呼籲非營利社區及宗教機構申請聯邦安全經費。(記者鄭怡嫣/攝影)
孟昭文呼籲非營利社區及宗教機構申請聯邦安全經費。(記者鄭怡嫣/攝影)

社區中許多非營利機構，基於其服務對象的身分、宗教信仰等，易遭到施暴者的仇恨攻擊或其他的暴力行為；國會眾議員孟昭文日前鼓勵非營利機構及宗教團體可開始準備申請聯邦政府的「非營利安全經費項目」(Nonprofit Security Grant Program)，增設安全裝置，加強場所治安。

「非營利安全經費項目」由聯邦急難管理局(FEMA)負責，向猶太教堂、基督教堂、清真寺、寺廟及包括社區中心、學校等在內的非營利機構提供聯邦撥款補助，加強機構內部及外部的安全環境，例如增設防護欄、大門、安全設備、監控裝置等，以防範具有針對性的威脅與攻擊行為。

孟昭文表示，聯邦急難管理局已通知，今年聯邦的「非營利安全經費項目」將很快開啓申請，儘管這是聯邦撥款，機構需向州政府提出申請，國內安全和緊急服務廳(Division of Homeland Security and Emergency Services)也已告知，今年審閱申請的時間將會非常迅速，預計在兩周之內，服務署將對所有申請完成審核。

做為聯邦眾議院撥款委員會(House Appropriations Committee)資深委員，孟昭文在今年史無前例地爭取到了2.5億元用於「非營利安全經費項目」的撥款，要比去年增加7000萬元。

孟昭文選區的非營利機構如欲申請這筆安全經費，可直接致電孟昭文辦公室(202)225-2601資訊、協助或取得推薦信，其他選區的社區組織及機構，則可前往聯邦急難管理局官網www.fema.gov/grants/preparedness/nonprofit-security了解更多訊息。

孟昭文 眾議員 猶太

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