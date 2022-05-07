非營利及宗教機構 可申請聯邦安全經費

孟昭文呼籲非營利社區及宗教機構申請聯邦安全經費。(記者鄭怡嫣/攝影)

社區中許多非營利機構，基於其服務對象的身分、宗教信仰等，易遭到施暴者的仇恨攻擊或其他的暴力行為；國會眾議員孟昭文 日前鼓勵非營利機構及宗教團體可開始準備申請聯邦政府的「非營利安全經費項目」(Nonprofit Security Grant Program)，增設安全裝置，加強場所治安。

「非營利安全經費項目」由聯邦急難管理局(FEMA)負責，向猶太 教堂、基督教堂、清真寺、寺廟及包括社區中心、學校等在內的非營利機構提供聯邦撥款補助，加強機構內部及外部的安全環境，例如增設防護欄、大門、安全設備、監控裝置等，以防範具有針對性的威脅與攻擊行為。

孟昭文表示，聯邦急難管理局已通知，今年聯邦的「非營利安全經費項目」將很快開啓申請，儘管這是聯邦撥款，機構需向州政府提出申請，國內安全和緊急服務廳(Division of Homeland Security and Emergency Services)也已告知，今年審閱申請的時間將會非常迅速，預計在兩周之內，服務署將對所有申請完成審核。

做為聯邦眾議院撥款委員會(House Appropriations Committee)資深委員，孟昭文在今年史無前例地爭取到了2.5億元用於「非營利安全經費項目」的撥款，要比去年增加7000萬元。

孟昭文選區的非營利機構如欲申請這筆安全經費，可直接致電孟昭文辦公室(202)225-2601資訊、協助或取得推薦信，其他選區的社區組織及機構，則可前往聯邦急難管理局官網www.fema.gov/grants/preparedness/nonprofit-security了解更多訊息。