我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

社區老舊公園 將調查修復

編譯周芳苑／綜合6日電
市議會日前通過法案，要求市公園局調查報告，修復被忽視的破舊公園及休閒場所。(記者顏嘉瑩/攝影)
市議會日前通過法案，要求市公園局調查報告，修復被忽視的破舊公園及休閒場所。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市議會日前通過法案，要求市公園局(Department of Parks and Recreation)對全市公園和遊樂場提出調查報告，從中找出被忽視數十年的破舊場所並起草計畫修復，讓人人公平享有優質綠地。

法案主要發起人兼市議會公園休閒委員會(Committee on Parks and Recreation)主席克里斯南(Shekar Krishnan)表示，這是他推動的第一項法案，有些社區公園被妥善維護、有些卻被忽視。

克里斯南說，全市每個人都該享有被妥善維護的綠地、公共空間和公園，但各社區情況迥異，有些社區公園被妥善維護，其他社區則長期被忽視，急需服務和資金。

克里斯南以他所在的傑克森高地(Jackson Heights)和艾姆赫斯特(Elmhurst)為例，每人平均綠地面積在市議會51 轄區中排名第 50。

克里斯南所提法案將要求公園部門制定全市公園和遊樂場品質的檢查標準，藉以糾正全市綠地品質良莠不齊的不公平現象，而後須明訂檢查程序，向市議會和市長亞當斯(Eric Adams)辦公室提交調查報告。最後，公園部門須起草計畫和時間表，針對最需要維修的公園提供服務。

克里斯南強調公平，他說，這是確保人人獲得優質綠色空間的機會，也是市議會提供公平無障礙公園的第一步。

此前，公園委員會3月公布10億元的五點計畫，旨在解決全市公園不公問題；包括投資資金不足的公園和遊樂場、在缺乏公園和遊樂場的地區打造新綠地、擴大和保護濱水空間，重新考慮公園資本流程、獲得10億元公園資金等。

針對公園資本流程，克里斯南提議設立類似學校建設管理局(School Construction Authority)的公園建設局，快速追踪公園資本計畫，確保花錢和建設公園有效率。

亞當斯 紐約市 投資

上一則

紐約客談／霍楚的副州長人選 彰顯回歸中道

下一則

脊柱微創手術 痛苦少康復快

延伸閱讀

威爾史密斯被傳心理治療中 但和妻子的婚姻已回不去？

威爾史密斯被傳心理治療中 但和妻子的婚姻已回不去？
威爾史密斯不爽克里斯洛克早有前因？曾懷疑和妻子勾搭

威爾史密斯不爽克里斯洛克早有前因？曾懷疑和妻子勾搭
威爾史密斯妻子鬆口談掌摑？外界猜事業翻身的關鍵在此

威爾史密斯妻子鬆口談掌摑？外界猜事業翻身的關鍵在此
奧斯卡典禮被掌摑後 克里斯：聽力回來了

奧斯卡典禮被掌摑後 克里斯：聽力回來了
奧斯卡掌摑後…克里斯稱「聽力回來了」有人出錢才願談

奧斯卡掌摑後…克里斯稱「聽力回來了」有人出錢才願談

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
四名兇嫌涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

2022-04-29 14:45
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增