社區老舊公園 將調查修復

市議會日前通過法案，要求市公園局調查報告，修復被忽視的破舊公園及休閒場所。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 議會日前通過法案，要求市公園局(Department of Parks and Recreation)對全市公園和遊樂場提出調查報告，從中找出被忽視數十年的破舊場所並起草計畫修復，讓人人公平享有優質綠地。

法案主要發起人兼市議會公園休閒委員會(Committee on Parks and Recreation)主席克里斯南(Shekar Krishnan)表示，這是他推動的第一項法案，有些社區公園被妥善維護、有些卻被忽視。

克里斯南說，全市每個人都該享有被妥善維護的綠地、公共空間和公園，但各社區情況迥異，有些社區公園被妥善維護，其他社區則長期被忽視，急需服務和資金。

克里斯南以他所在的傑克森高地(Jackson Heights)和艾姆赫斯特(Elmhurst)為例，每人平均綠地面積在市議會51 轄區中排名第 50。

克里斯南所提法案將要求公園部門制定全市公園和遊樂場品質的檢查標準，藉以糾正全市綠地品質良莠不齊的不公平現象，而後須明訂檢查程序，向市議會和市長亞當斯 (Eric Adams)辦公室提交調查報告。最後，公園部門須起草計畫和時間表，針對最需要維修的公園提供服務。

克里斯南強調公平，他說，這是確保人人獲得優質綠色空間的機會，也是市議會提供公平無障礙公園的第一步。

此前，公園委員會3月公布10億元的五點計畫，旨在解決全市公園不公問題；包括投資 資金不足的公園和遊樂場、在缺乏公園和遊樂場的地區打造新綠地、擴大和保護濱水空間，重新考慮公園資本流程、獲得10億元公園資金等。

針對公園資本流程，克里斯南提議設立類似學校建設管理局(School Construction Authority)的公園建設局，快速追踪公園資本計畫，確保花錢和建設公園有效率。