紐約市長移民辦公室局長 慰問外賣郎嚴志文遺孀

市長移民辦公室局長(右二)、紐約市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉(右四)探望嚴志文家屬。（記者張心／攝影）

45歲華裔外賣郎嚴志文上月底送餐途中遭槍殺，留下妻子及三名子女，6日市長移民辦公室局長等人探訪，承諾協助其辦理移民簽證、支持子女醫療保險 、並承擔殯儀館安葬費用等；案發的皇后區 森林小丘周圍居民也深感治安變差，要求市民巡邏組織「守護天使 」(Guardian Angels)進駐，成為該組織43年來首次走入皇后區中上層社區。

市長移民辦公室新任局長卡斯特羅(Manuel Castro)、紐約市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉等，6日來到嚴志文的家中，了解其遺孀和子女所需要的援助服務，表示將協助嚴志文妻子趙坤英(Eva Zhao)辦理保護刑案受害者及家屬的U簽證，並幫助趙坤英母親申請來美的B簽證；面對失去父親的三名子女，市府將提供醫療保險服務，並為後續嚴志文的殯儀安葬承擔相應費用。

上月30日晚9時30分，送餐途中的嚴志文於森林小丘108街及67 Drive交口附近遭槍殺，成為該社區一個月內的第二起謀殺事件；離嚴志文槍擊案半個月前，家庭主婦蓋兒(Orsolya Gaal)在其朱諾街(Juno St)的家中，被44歲的西語裔嫌犯勃訥拉(David Bonola)殺害並拋屍，讓這個被評為全市最安全社區的森林小丘治安蒙上陰霾。

兩起事件後，市民巡邏組織「守護天使」開始在森林小丘巡邏，成為該組織43年來首次進入這個皇后區中上層社區，「守護天使」創始人史里華(Curtis Sliwa)表示，「這是一個時代的標誌，居民們因為得不到警方的及時保護而焦慮不安，所以找到我們，希望我們提供幫助。」

由於紐約市的犯罪率急速上升，「守護天使」不斷收到居民請求，最近該組織也在布碌崙(布魯克林)的中產階級社區貝瑞吉(Bay Ridge)開始巡邏，「這些地區以前從來不需要我們進駐。」

森林小丘的居民們對於「守護天使」的進駐備感歡迎，「我們太需要你們了，對你們感激不盡，謝謝你們保護我們的安全。」許多居民出來迎接巡邏隊的到來，「森林小丘這樣的社區都淪落到需要巡邏人員走動，實在是太令人驚訝了，我們正處在一個瘋狂的時代。」