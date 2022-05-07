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人瑞中心慶母親節 官員造訪

記者顏嘉瑩／紐約報導
人瑞中心6日在華埠舉行感恩母親節暨敬老月聯歡會，卡范納和馬泰前來參加。(人瑞中心提供)
人瑞中心6日在華埠舉行感恩母親節暨敬老月聯歡會，卡范納和馬泰前來參加。(人瑞中心提供)

曼哈頓華策會人瑞中心6日在華埠舉行感恩母親節暨敬老月聯歡會，包括州參議員卡范納(Brian Kavanagh)和市議員馬泰(Christopher Marte)都親自到場參加，在佳節前祝福長者，也捎來兩間計畫遊民所取消的好消息。

卡范納和馬泰先後腳前來人瑞中心拜訪，並見見曾經投票給他們的長者選民；人瑞中心主任伍寶玲特別感謝卡范納參與社區，成功替華埠爭取取消位於格蘭街(Grand St.)231號及麥迪臣街(Madison St.)47號的遊民中心，對同樣位於格蘭街的人瑞中心暫時解除了威脅。

卡范納表示，華人的事務正是他的事務，不恰當的他都會協助消除，尤其對長者不利的，他都會特別關心，而且與伍寶玲熟識的他，了解到遊民中心會對華人社區帶來不利及很多的隱憂，華埠能取消兩個遊民中心確是一件好事。

市議員馬泰由其辦公室高級顧問黃華清陪同前來，馬泰並帶來一大箱新冠檢測盒來派給各位長者，伍寶玲同時感激馬泰傾力協助反對設立的兩個遊民中心，最終都能夠取消了，在場的長者們隨即熱烈拍手鼓舞。

其高級顧問黃華清補充說，馬泰也深知路牌上的中文翻譯對華埠長者來說很重要，除了有助推動旅遊業，對華埠居民或親戚造訪都會方便許多，馬泰已敦促有關部門加速修建這些損缺路牌。

當日與會者還包括人瑞中心永遠名譽會長林建中及傅先清；傅先清得知逾20名長者年過90歲可享有特別大禮包時，更即時捐贈大紅包，親手向這20多名長者送上暖心的祝福，大會並選出參加了人瑞中心30多年的資深會員，今年已96歲的鄧碧蓮為模範母親，由馬泰親自送上鮮花祝賀。

華埠 遊民 華人

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