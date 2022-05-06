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NYC初步投票決漲租金 近百萬套住屋受影響

記者和釗宇／紐約報導
市租金督導委員會5日晚舉行初步投票，同意將一年期租約漲幅設為2%至4%、兩年期租約漲幅設為4%至6%。(Getty Images)
市租金督導委員會5日晚舉行初步投票，同意將一年期租約漲幅設為2%至4%、兩年期租約漲幅設為4%至6%。(Getty Images)

紐約市租金督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)5日晚舉行初步投票，同意將一年期租約漲幅設為2%至4%、兩年期租約漲幅設為4%至6%，預計漲租後，全市將有近100萬套住屋受影響；未來幾周該委員會將再舉辦兩場公聽會，最終投票將於6月底舉行。

全市有96萬6000套公寓被定為租金穩定公寓，房東每年的租金漲幅不得超過規定幅度；因為新冠疫情影響，市租金督導委員會於2020年租金凍結，去年則在委員會投票下，決定部分凍結。

然而去年以來，租金大幅上漲，一房公寓平均租金從2017年初的906元上漲至去年的953元；同時今年以來通膨高企，推高了燃料、人工和維護費用。

代表租金穩定公寓房東的租金穩定協會(Rent Stabilization Association)副主席西尼奧利來(Vito Signorile)表示，租金漲幅應為4.5%至6.5%，「房東們仍再收回疫情期間沒能支付的房租，而且運營成本一直在上升，地產稅、水電費可從未停收；過去八年間，租金平均每年漲幅不到1%，這無法覆蓋維護建築的成本。」

租金督導委員會的九名委員分別由四名租戶委員、四名房東委員以及一名公共委員組成；在會上，租戶委員提出減租或凍結租金的動議，房東委員則提出更激進的漲租動議，但均未通過；最終，委員會主席、公共委員瑞思(David Reiss)提出折中方案，一年期租約漲幅設為2%至4%、兩年期租約漲幅設為4%至6%，該方案以五比四獲得通過。

雖然本次投票雖然為初步投票，但根據過去20年的紀錄，初步投票的結果與最終投票基本一致；這也可能預示著市長亞當斯(Eric Adams)治下的住房政策可能發生變化，或將增加對房東的支持，而非像前任白思豪(Bill de Blasio)一樣凍結了不少租金穩定公寓的漲租，而這也將增加超過200萬租金穩定公寓住戶的房租負擔，這些住戶的收入遠低於全市中為收入6萬7000元。

疫情已經讓很多住戶增加了經濟負擔，許多人或許還欠數萬元房租；雖然疫情期間被逼遷事件的數量因為暫停逼遷令而大幅下降，但近幾周來已有所上升；此前被亞當斯任命為市租金督導委員會委員的紐約法律援助處(Legal Aid Society)民事律師索爾春(Adán Soltren)表示，住戶在疫情中已經經歷太多，「他們應該獲得減租，或者至少凍結租金。」

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