8大道火災戶 返家居住恐需等上好幾年

公益律師和住房保護與發展局的代表，為8大道火災災民提供諮詢。(記者胡聲橋/攝影)

市住房保護與發展局(HPD)和保護租戶權益的公益律師，5日為布碌崙 (布魯克林)8大道火災受害租戶提供諮詢；HPD官員說，租戶返回原住所恐需數年時間，因此要做好長期在外居住的準備；部分租戶6日(周五)下午可至火災樓宇取回證件，以便申請庇護 所住房。

到目前為止，在位於布碌崙華人浸信會的救援中心登記在冊的8大道火災災民有42戶，共132人，其中包括七、八戶西語裔租戶。5日下午，律師岡察洛夫-克魯伊相(Natalie Goncharov-Cruichshank)和HPD代表奧太格(Jessica Ortege)到場，為災民就救助申請和索賠等一系列災民關心的問題提出了建議。

岡察洛夫-克魯伊相提醒，要住回遭受火災的樓房，可能需要幾年，所以一定要早做長期打算；他鼓勵受害租戶組織一個聯盟，推舉三至五名代表，出面維護大家的權利。

公益律師還就財產索賠、醫療索賠和精神健康索賠等問題提出了建議；奧太格提醒，住旅館是短期的，災民下一步要麼自己找地方住，要麼就申請庇護所的住房；她詳細介紹了庇護所住房的情況和申請的程序，希望大家在權衡各方面情況後，做出自己的決定。

8大道火災受災租戶的孩子，5日放學後在救援中心寫作業。(記者胡聲橋/攝影)

國會眾議員 維樂貴絲(Nydia M. Velazquez)、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles) ，州眾議員白彼得(Peter Abbate)，還有其他相關民選官員，不光親自到救援中心慰問災民，還派代表在救援中心處理具體問題；白彼得的幕僚長曲怡文連日來一直忙於和各方協商，她說她剛剛和有關部門商量好，讓部分租戶6日到火災樓宇取證件；HPD下周一(9日)會到救援中心接受庇護所住房的申請。

紐約親子互助會會長黃妮可說，為更好地幫助災民，互助會發起了眾籌，她希望能為每位災民募集到1000元救助金；有意者可以登錄眾籌網址：https://www.gofundme.com/，然後搜索「Sunset park 54th St Apartment Destroyed by Fire」，網頁出現後就可捐款。

黃妮可還說，救援開始後，她才發現，災民要與相關部門聯繫，特別缺少翻譯，她為此特別感謝慈濟基金會。