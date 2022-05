市議員黃敏儀5日聯同布朗士市議員萊利(Kevin C. Riley),在市議會提出一項新提案,呼籲市府成立一個名為「繼續教育 與成人掃盲」(Office of Continuing Education and Adult Literacy)的新辦公室,為更多移民 、低收入 家庭、及各社區的民眾提供更多的教育資源。

提案旨在簡化市府與各個成人培訓項目之間的聯繫,同時為更多與市府有合作的供應商搭建橋樑,使更多民眾知悉並使用他們的繼續教育資源,為紐約民眾提供同等的知識與教育機會。

黃敏儀表示,繼續教育和成人掃盲計畫是幫助低收入人群與移民社區的重要工具,也使得他們能在工作中表現得更卓越,這對於他們的家庭也有裨益,需要建立一個「繼續教育與成人掃盲」的市府辦公室,在各個社區宣傳和推廣成人教育的資源與項目,把它們的影響力擴展到最大;然而,讓民眾知悉這些項目仍是不夠的,還需要提供必要的服務,確保他們一旦報名某項目,就能獲得最好的教育機會。