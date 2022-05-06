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華埠連鎖藥房盜竊頻傳 月中關閉

記者顏嘉瑩／紐約報導
位於麥地臣街7號的Rite Aid，除了客流量少，「無法控制的盜竊情形」也導致商店經營不善，預計將於本月中關閉。(陳作舟提供)
位於麥地臣街7號的Rite Aid，除了客流量少，「無法控制的盜竊情形」也導致商店經營不善，預計將於本月中關閉。(陳作舟提供)

連鎖藥房Rite Aid今年初宣布將關閉145間經營不善的店址，其中包括位於曼哈頓華埠格蘭街(Grand St.)和麥地臣街(Madison St.)的兩間店。

不過根據了解，麥地臣街的Rite Aid除了客流量少，「無法控制的盜竊情形」也導致了商店經營不善，預訂將於本月中關閉。

位於格蘭街408號和麥地臣街7號的Rite Aid，由於經營不善，總公司在近日宣布將於兩周內關閉，不過據了解，其中就在市警總局旁的麥地臣街7號店址，過去多個月以來由於店內盜竊情形嚴重，造成商店入不敷出。

根據社區人士陳家齡表示，該店經常遭人入內盜竊，這些人帶著大型垃圾袋進去店裡搜刮商品，再大搖大擺地離開；即便該店業主試圖在像是洗衣精桶上加裝電子安全鎖，或是將牙膏等小型商品放到上鎖的陳列櫃中，仍無法有效阻止這些人入內盜竊。

在得知消息後，華埠商改區執行總監陳作舟5日到店裡購物，以表示對商店的支持與要關店的不捨，他表示，店裡面很多陳列架上都已經空蕩蕩，業者已經為18日的關店做準備。

在疫情後四起的仇恨亞裔犯罪，已經讓亞裔社區人心惶惶，市府又打算要在華埠社區現有的六間遊民所下，再增建多間遊民服務設施，其中原本計畫的一間遊民所，就在離Rite Aid步行僅幾分鐘距離的麥地臣街49號，令社區憂心華埠治安情況將惡化，如今就連位於警察總局旁的商店，也因為「無法控制的盜竊情形」而被迫關閉。

華埠居民黃啟泰則表示「太誇張」，市警總局就在一旁，平時也有不少警察在午休時間會到該店購物，這些竊賊完全不把警察放在眼裡。

雖然曼哈頓檢察官辦公室日前表示，將會對這些入店盜竊的竊賊嚴格執法，但該所謂「嚴格執法對象」也只有那些累犯，對於其他被逮捕的竊賊，則採「修復性司法」(restorative justice)。

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