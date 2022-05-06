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紐約企業發展中心主任 助商家復興

記者張晨／紐約報導
索亞(前排中)，花三天時間造訪紐約市華社，挺疫後復興。(州小企業發展中心提供)
索亞(前排中)，花三天時間造訪紐約市華社，挺疫後復興。(州小企業發展中心提供)

紐約州小企業發展中心(State Small Business Development Center)主任索亞(Sonya Smith)在顧問委員李立民(David Lee)的帶領下，日前在三天內連續探訪布碌崙(布魯克林)華社及曼哈頓華埠，了解社區商家目前面臨的挑戰，她表示將盡己所能提供所需資源，力挺疫後復興。

「小商家對當地的經濟發展至關重要，幫助少數族裔小商家重新振作，更是復甦的重要一環。」索亞說，因此採取措施如助小商家更容易獲得政府資助、為少數族裔和女性經營企業創造機會等。

社區人士在反饋中表明了復興經濟面臨的最主要問題，包括三分之一的業者拖欠租金、勞動力短缺、供應瓶頸惡化、以及通貨膨脹。

而少數族裔、移民組成的小企業，因疫遭受衝擊，許多已被迫永久性關門，很多店鋪空置，需要提供低息貸款和資金援助，才挽回部分企業。

索亞表示，深知這些資源需要良好的語言翻譯服務才能讓華社的小企業申請成功，「一些業主甚至不知道我們提供的這些免費服務項目。這是之後外展工作的重點。」

一行人還造訪了前幾日遭大火影響的金滿庭酒樓，李立民表示，明了一些業者正在苦苦掙扎；紐約州有22個小企業發展中心辦事處，紐約市有九個辦事處，他們由聯邦小商業局(Federal Small Business Administration)與州立大學合作開辦，為商家提供免費的業務管理和資金申請幫助。

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