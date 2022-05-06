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堅尼路349號遊民所恐取消

記者顏嘉瑩／紐約報導
堅尼路349號的遊民所支持者，擔心將成為市府下一個取消繼續推行的目標。(記者顏嘉瑩/攝影)
堅尼路349號的遊民所支持者，擔心將成為市府下一個取消繼續推行的目標。(記者顏嘉瑩/攝影)

計畫在曼哈頓華埠新建的兩間遊民所，日前在市府的宣布下停止推行，但仍有另外兩間計畫遊民所準備工作繼續；據了解，堅尼路(Canal St.)349號的遊民所支持者，近日開始擔心在民眾反對下，將會成為市府下一個取消繼續推行的目標，對此曼哈頓第二社區委員會日前表示，在該區域內沒有任何一間遊民所的事實，「令人尷尬」。

對於東百老匯91號遊民所，社區的抗爭則仍在持續；5日晚第三社委會健康、老人與公共服務委員會召開線上會議，討論事項包括更新麥地臣街47號遊民所計畫，以及Housing Works在羅斯福公園等多個公園設立針筒投遞站等，不少遊民所反對者就參與會議，希望以出席方式對社委會施壓，並要求委員不應再漠視民意。

計畫在華埠區域內新建的遊民所，目前已被取消者包括麥地臣街(Madison St.)47號、格蘭街(Grand St.)231號，其他兩處堅尼路349號和東百老匯91號遊民所，仍在進行。

其中位於堅尼路349號的遊民所，由於情況與日前市府宣布取消、位於布朗士區的計畫遊民所情形類似，令支持者擔心下一步，也將面臨被取消；據了解，堅尼路349號的計畫遊民所為與房地產投資者David Levitan有關係的公司所有，該公司的建築條件和商業行為受到審查，並將由提供遊民收容所和可負擔住房的非營利機構Westhab接手營運。第二社委會公共服務委員會(Human Services Committee)主席愛倫(Susanna Aaron)表示，該區內沒有半個遊民收容所，非常「令人尷尬」，她表示第二社委會是全市最富裕的社區之一，「我認為我們有責任為這座城市最需要照顧、幫助的人做出努力」。

不過即便如同愛倫所說，第二社委會目前沒有任何一間收容所，而此前遭到取消的格蘭街231號遊民收容所，又位於第二社委會。但反對遊民所的華埠社區反對人士也認為，由於華埠位於第一、第二、第三社委會的交界處，即便每個社委會都按照公平份額(fair share)原則，新建一處遊民所，對於華埠而言，就成為這些社委會「丟棄」這些嫌惡設施的場所，導致華埠在現有的六間遊民所之上，還有多間遊民所正在計畫中。

遊民 華埠 百老匯

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