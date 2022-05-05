市議員黃敏儀 每周五提供免費法律諮詢

黃敏儀(右)及皇后區法律服務處將為民眾提供免費法律諮詢。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛 選區市議員黃敏儀3日宣布，將與皇后區 法律服務處(Queens Legal Services)合作，在每個月的第一個周五，邀請移民 、住房、政府公共事務等不同方面的律師，在黃敏儀辦公室為民眾提供免費的法律諮詢，望有需要的民眾提前預約。

在每個月的首個周五，將有來自皇后區法律服務處的律師代表，為民眾提供移民、住房、政府福利等方面的免費法律諮詢；本月6日(周五)，華人律師代表梅冬青(Ernie Mui)將為選民提供房屋有關的免費法律協助與諮詢，包括法拍房(foreclosure)、驅逐令、房客權益等方面的事宜，梅冬青說中文，現場也將有韓語翻譯。

黃敏儀表示，在任職議員以前，自己也是律師，一直認為將法律資源帶給社區民眾十分重要，尤其是對於長者及語言不通的居民而言，很高興此次能與皇后區法律服務處合作，從住房權益、租客權益到政府福利，為民眾提供高質量的免費服務。

此外，黃敏儀辦公室也已與紐約市立大學下屬的移民法律法務機「Citizenship Now!」合作，在每周三上午10時至5時，為民眾提供免費的移民法律諮詢，並伴有中文、英文以及廣東話服務。

民眾需要預約來參加法律諮詢活動，皇后區法律服務處每個月第一個周五的免費法律諮詢，可以通過電話 (718) 888-8747預約，與「Citizenship Now!」合作的免費移民法律諮詢，則可以通過電話(646)664-9400、或發送短信至(929)334-3784、或電子郵件[email protected]來完成預約；黃敏儀辦公室地址為皇后區法拉盛38大道135-27號388室。