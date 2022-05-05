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民主黨申請續用州議會出台選區地圖 遭拒

記者和釗宇╱紐約報導
紐約州民主黨人在聯邦法院提訴，要求裁決初選不可推遲至8月，但被法官駁回。（美聯社）
紐約州民主黨人在聯邦法院提訴，要求裁決初選不可推遲至8月，但被法官駁回。（美聯社）

紐約州議會推出的國會議員和州參議員選區重畫地圖被州上訴法院裁決違憲，民主黨人仍不甘心，日前在紐約南區聯邦法院提訴州選舉委員會(Board of Elections)，要求法庭裁決初選不可推遲至8月，意在繼續使用被判違憲的地圖，但又遭法官駁回。

原告民主黨國會競選活動委員會(Democratic Congressional Campaign Committee)要求由聯邦法官組成評估小組，避免因州法院判決選區重畫地圖無效而將國會議員和州眾議員初選推遲至8月；但代表州選舉委員會的律師表示，原告認為紐約州已經沒時間準備選區重畫，這一前提條件不是事實。

聯邦法官卡普蘭(Lewis Kaplan)直接駁回了紐約州民主黨人的提訴，表示這一訴訟獲勝的可能性極小，「坦率地說，這是孤注一擲的舉動，目的仍然是想利用已經被州法院判定違憲的選區重畫地圖上啟動初選。」

卡普蘭指示州選舉委員會，向聯邦法官夏普(Gary Sharpe)申請於8月舉行初選，後者曾在2012年裁定州內國會初選須在6月舉行；「如果夏普的法庭同意改動初選日期，那麼就沒有任何問題。」不過，一個由三名聯邦法官組成的評估小組仍將對此案進行審理。

另外，根據此前的裁決，違憲的選區重畫地圖僅涉及國會議員和州參議員，州眾議員和地方民代初選仍將在6月舉行；但日前紐約州青年共和黨俱樂部(New York Young Republican Club)也在州高等法院提出訴訟，要求法官帕麥卡利斯特(Patrick McAllister)拒絕採納州議會推出的州眾議員選區重畫地圖，並將所有初選全部推遲至8月舉行，目前此案還未作出裁決。

紐約州 眾議員 民主黨

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