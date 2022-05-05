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重畫選區 候選人和選舉官員無所適從

編譯周芳苑╱綜合4日電

州上訴法院日前推翻民主黨今年稍早對紐約國會和州參議院的選區畫分，該選區畫分違反憲法禁止嘉惠特定政黨的規定；紐約州各地候選人和選舉官員面臨不確定性，甚至不知何時舉辦初選。

對於才剛剛千辛萬苦收集請願簽名(petition signatures)、但力爭選票的選區不復存在的候選人來說，選區重畫是重重一擊，選區一旦消失，地方政府也深受影響，須為兩個不同初選籌資。

法院裁決使紐約州政界日程混亂，首席法官迪菲奧里 (Janet DiFiore) 與三名同事警告，為因應新選區，紐約州參議院和國會初選可能不得不推遲到8月。

州代理上訴法院法官麥卡利斯特(Patrick McAllister)要求5月16日完成初稿、20日前定案。

法院支持分叉初選(bifurcated primary)，州長、副州長、州議會和地方初選6月28日如期舉行，國會和參院選舉稍後舉行。

各郡和紐約市舉行兩次初選，將對預算造成大漏洞。

紐約市選舉委員會表示，上訴法院的決定影響巨大，他還警告，夏季時，學校等地點可能被其他非營利組織使用，投票地點難尋。

紐約選委會本財年舉辦去年秋季大選、五次特別選舉並預計6月舉行一次初選，目前預算2.32億元，比去年6月通過的增加5000萬元。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)新近所提7月1日起的財政年度執行預算案中，選委會預算比當今年度少9500萬元，今夏若另增初選，預算必加碼。

預算 紐約市 紐約州

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