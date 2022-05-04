我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

5人參選紐約州副州長 戴加多領跑

編譯孫梁╱綜合4日電
副州長戴加多。(州長辦公室提供)
副州長戴加多。(州長辦公室提供)

目前有五人宣布參選紐約州副州長，民主黨人包括已獲任副州長的戴加多(Antonio Delgado)、安娜·阿奇拉(Ana Archila)和黛安娜·雷娜(Diana Reyna)，以及共和黨的艾莉森·埃斯波西托(Alison Esposito)和獨立派的坤達·佛朗西斯(Quanda Francis)，其中四人為女性。

紐約州副州長的選舉投票比較特別，搭檔參選的州長和副州長候選人，在選票上並不位於同一欄，也就是說各選各的，因此理論上可以出現州長當選人和副州長當選人不是競選搭檔、甚至不屬同一黨派的情況。

在霍楚州長宣布國會眾議員戴加多接替被起訴的副州長本傑明(Brian Benjamin)為競選搭檔後，民主黨三名州參議員4日為進步派的阿奇拉背書，支持她成為角逐黨內副州長的提名。背書的三個民主黨參議員是參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)、參議會衛生委員會主席瑞瓦拉Gustavo Rivera)和參議員桑德斯(James Sanders)。

吉納瑞斯說：「紐約人的負擔能力面臨危機，需要真正的解決辦法，包括可負擔住房、更高薪酬的工作和人人享有高品質的健保，阿奇拉克為勞工家庭發出獨立的聲音，而不是億萬富翁和大企業的利益。」

阿奇拉是與紐約市公益維護人、勞工家庭黨的州長候選人威廉姆斯(Jumaane Williams)搭檔競選，她已開始募捐，表示「民選官員應秉持最高的道德標準，不負民眾的信任，但本傑明卻是相反。」她強調自己會是為普通民眾負責的楷模，施政重點為可負擔住房、兒童看護和支持移民社區。

戴加多2018年擊敗爭取連任的共和黨人法索(John Faso)，贏得哈德遜河谷地區的國會席位，成為第一個代表上州的非裔和西語裔國會眾議員。他表示，紐約需要日夜工作的副州長，全州都希望安全、家庭和機會。戴加多在哈佛受教育，在紐約市當律師前曾是說唱藝人，為了競選國會席位而從新澤西州搬到上州。

紐約市前市議員雷娜是民主黨中間派的州長參選人、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)的競選搭檔，亞當斯市長任布碌崙區長時她是副區長。蘇奧齊和雷娜發表聯合聲明說，本傑明被起訴顯示霍楚缺乏經驗和判斷力差，而蘇奧齊和雷娜組合將會剷除民主黨內的腐敗。

爭取共和黨州長提名的長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)挑選紐約市警局前高階女警官埃斯波西托為競選搭檔，在市警局工作24年的埃斯波西托為了競選公職而退役，她說，腐敗和不誠實的本傑明與霍楚配對正合適。

科技企業家佛朗西斯表示在考慮以獨立身分競選副州長，她2021年競選紐約市長時獲得3792張選票，占全部選票的0.3%。

副州長參選人，左起依次為雷娜、埃斯波西托、佛朗西斯、阿奇拉。(本報檔案照)
副州長參選人，左起依次為雷娜、埃斯波西托、佛朗西斯、阿奇拉。(本報檔案照)

紐約市 民主黨 眾議員

上一則

市議員馬泰提案 要求市府保留並增加華埠雙語路標

延伸閱讀

世衛大會將登場 斯洛伐克國會3委員會力挺台灣參與

世衛大會將登場 斯洛伐克國會3委員會力挺台灣參與
霍楚選定戴加多任副州長…自認既是非裔又是西語裔

霍楚選定戴加多任副州長…自認既是非裔又是西語裔
民主黨新版選區重畫地圖 共和黨：公信力為零

民主黨新版選區重畫地圖 共和黨：公信力為零
楊馳馬宣誓就職17區州眾議員 僑社設宴支持

楊馳馬宣誓就職17區州眾議員 僑社設宴支持

伊州州長普立茲克重申 墮胎合法且安全

伊州州長普立茲克重申 墮胎合法且安全

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

2022-04-28 12:09
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

2022-04-27 19:11
61分局警員向華人耆老報告近來頻發的犯罪活動。(記者顏潔恩/攝影)

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

2022-04-28 07:51
四名兇嫌涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

2022-04-29 14:45

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌

失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅