5人參選紐約州副州長 戴加多領跑

副州長戴加多。(州長辦公室提供)

目前有五人宣布參選紐約州副州長，民主黨 人包括已獲任副州長的戴加多(Antonio Delgado)、安娜·阿奇拉(Ana Archila)和黛安娜·雷娜(Diana Reyna)，以及共和黨的艾莉森·埃斯波西托(Alison Esposito)和獨立派的坤達·佛朗西斯(Quanda Francis)，其中四人為女性。

紐約州副州長的選舉投票比較特別，搭檔參選的州長和副州長候選人，在選票上並不位於同一欄，也就是說各選各的，因此理論上可以出現州長當選人和副州長當選人不是競選搭檔、甚至不屬同一黨派的情況。

在霍楚州長宣布國會眾議員 戴加多接替被起訴的副州長本傑明(Brian Benjamin)為競選搭檔後，民主黨三名州參議員4日為進步派的阿奇拉背書，支持她成為角逐黨內副州長的提名。背書的三個民主黨參議員是參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)、參議會衛生委員會主席瑞瓦拉Gustavo Rivera)和參議員桑德斯(James Sanders)。

吉納瑞斯說：「紐約人的負擔能力面臨危機，需要真正的解決辦法，包括可負擔住房、更高薪酬的工作和人人享有高品質的健保，阿奇拉克為勞工家庭發出獨立的聲音，而不是億萬富翁和大企業的利益。」

阿奇拉是與紐約市 公益維護人、勞工家庭黨的州長候選人威廉姆斯(Jumaane Williams)搭檔競選，她已開始募捐，表示「民選官員應秉持最高的道德標準，不負民眾的信任，但本傑明卻是相反。」她強調自己會是為普通民眾負責的楷模，施政重點為可負擔住房、兒童看護和支持移民社區。

戴加多2018年擊敗爭取連任的共和黨人法索(John Faso)，贏得哈德遜河谷地區的國會席位，成為第一個代表上州的非裔和西語裔國會眾議員。他表示，紐約需要日夜工作的副州長，全州都希望安全、家庭和機會。戴加多在哈佛受教育，在紐約市當律師前曾是說唱藝人，為了競選國會席位而從新澤西州搬到上州。

紐約市前市議員雷娜是民主黨中間派的州長參選人、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)的競選搭檔，亞當斯市長任布碌崙區長時她是副區長。蘇奧齊和雷娜發表聯合聲明說，本傑明被起訴顯示霍楚缺乏經驗和判斷力差，而蘇奧齊和雷娜組合將會剷除民主黨內的腐敗。

爭取共和黨州長提名的長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)挑選紐約市警局前高階女警官埃斯波西托為競選搭檔，在市警局工作24年的埃斯波西托為了競選公職而退役，她說，腐敗和不誠實的本傑明與霍楚配對正合適。

科技企業家佛朗西斯表示在考慮以獨立身分競選副州長，她2021年競選紐約市長時獲得3792張選票，占全部選票的0.3%。