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護墮胎權 民主黨人擬修州憲法

編譯周芳苑╱綜合4日電
紐約州民眾連日來舉行示威活動，捍衛婦女墮胎權利，欣慰紐約州是對墮胎女性友善的州。(美聯社)
紐約州民眾連日來舉行示威活動，捍衛婦女墮胎權利，欣慰紐約州是對墮胎女性友善的州。(美聯社)

紐約州民主黨人士與墮胎權倡議者迅速動員起來，民主黨州議員考慮針對紐約憲法進行多項修正，以因應聯邦最高法院可能推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)的裁決，州長霍楚(Kathy Hochul)4日在首府多次集會上承諾採取行動。

最高法院未來幾周可能正式裁定全美墮胎權未來，紐約州議會民主黨人士正為了如何拿捏修正案範圍而傷神。除了憲法中的廣泛性別平等規定外，立法人員可能批准多項修正案以維護墮胎權。

一些民主黨州議員呼籲在憲法修正案中納入廣泛權利，不僅維護墮胎權，還力求性別平等；其他立法人員則主張範圍狹義的修正案，僅因應墮胎權和羅訴韋德案。

州眾議員艾比南帝(Tom Abinanti) 主張讓紐約成為墮胎避難所，保護外地和紐約當地人，保護他們的生育權，也幫助醫療提供者；他說，憲法修正案有很多選擇，他提出狹義的修正案。

憲法修正案必須先由兩屆獨立選舉產生的州議會批准；議員今年須投票批准修正案，新當選的議會成員宣誓就職後明年再次通過。

共和黨人士則抨擊裁決草案提早洩露；反墮胎的州長候選人澤爾丁(Lee Zeldin)稱，各方對最高法院法官施加政治壓力，要不是提前洩露，最高法院能夠在不受干預下裁決。

13州已啟動立法，一旦羅訴韋德案被推翻便禁止墮胎，26州有墮胎法但目前被最高法院制止，如果大法官阿利托(Samuel Alito)的意見草案成為州法，這些制止令可能被推翻。

而紐約可望成墮胎安全天堂。2019年，紐約成了全美最早將墮胎權編入州法的州之一，同時終結懷孕超過24周的墮胎禁令，市議會並投票決定資助紐約墮胎服務基金(NYAAF)，幫助低收入者墮胎。

今年稍早，皇后區民主黨議員羅亞斯(Jessica Gonzáles-Rojas)和州參議員布魯克(Samra G. Brouk)提案立法，增加紐約州墮胎護理保險範圍。

墮胎 民主黨 紐約州

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