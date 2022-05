顧雅明 出任副市長高級顧問 負責公共安全

顧雅明(前右一)獲任副市長高級顧問,圖為去年他陪同亞當斯(前右二)訪問法拉盛華人商家。(本報檔案照)

市長發言人4日確認,前法拉盛 市議員顧雅明將擔任紐約市負責公共安全的副市長班克斯(Phillip Banks)的高級顧問;此外,此前曾參選法拉盛市議員的西語裔退休警察 米藍達(Anthony Miranda),也將上任市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)主管一職。

顧雅明出生於上海,後移居香港,再留學美國,在2009年以共和黨籍,當選20選區市議員,此後以民主黨籍連任兩屆,到2021年底達到市議員任期最多三屆的規定;顧雅明在亞當斯 (Eric Adams)競選市長時曾大力助選。

顧雅明卸任後,華社一直好奇他的去向,他也是華人及法拉盛社區最期望能進入亞當斯政府為華人繼續發聲的官員之一,此前亞當斯當選後,曾有他將就職副市長、市公園局局長、市預防仇恨犯罪辦公室(Office for the Prevention of Hate Crimes)行政總監等傳聞,不過市長發言人萊維(Fabien Levy)及顧雅明於4日確認,他已接受亞當斯政府的任命,將任職副市長班克斯的高級顧問。

萊維表示,顧雅明「為紐約人而戰」(champion for New Yorkers),將幫助服務所有的紐約民眾以及政府運營,市長專注于選用最優秀的人才,來服務這個世界上最好的城市。

此外,曾參與競選皇后區區長及法拉盛市議員但均敗選、全國西語裔警察協會主席米藍達也被亞當斯政府任命,成為市財政局法警處主管;另有不少曾大力助選亞當斯的前議員,也在近日被市長招攬到麾下:前議員卡布雷拉(Fernando Cabrera),獲命信仰與社區夥伴關係辦公室高級顧問,前市議員康博(Laurie Cumbo)獲任文化事務局局長,前議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)獲任市交通局局長等。