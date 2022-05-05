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紐約客談╱疫情再起 該如何應對？

紐約客談

紐約市剛剛把新冠疫情風險警報等級從「低」級提升到「中」級；紐約州因為新冠住院的病人從2月底以來，第一次超過2000人；新冠疫情似乎在捲土重來，人們應該如何應對？

春天來臨，眼看著新冠疫情即將過去，紐約人紛紛摘下口罩，開始在室內用餐、觀看室內體育比賽、參加室內活動；正在人們準備慶祝疫情結束時，新冠疫情又悄悄抬頭了；這真的就像春天，人們好不容易脫去冬裝，卻來了一次倒春寒。

這也像一座被敵人長期圍困的城市，經過艱苦卓絕的鬥爭，眼看圍城的敵軍越來越少；這時，突然有一小股精銳敵軍向某段城墻發起了猛攻，讓人措手不及。在缺少防備的時候再次遭遇疫情反彈，對民眾產生的心理衝擊不可謂不小。

這時候當然不能因為疫情反彈亂了陣腳、沒了方寸、不管不顧，魯莽地繼續開放顯然不合時宜，對人們來說，新冠病毒還有許多未解之謎，據說現在BA.4和BA.5亞變種新冠病毒都出現了，誰能保證新變種不會毒性和傳染性都更強呢？

人們也不太可能回到疫情初期嚴格的防疫措施；經過和新冠病毒的長期搏鬥，人們已經產生了一定的疲沓心理，沒有了疫情初期的銳氣；而且，在經過了多輪疫苗接種，整個社會的免疫力大大提高，眼看著病毒的毒性大大降低，恐怕有許多人都不覺得應該恢復嚴格的防範和隔離措施。

對於個人來說，應該持有謹慎樂觀的態度。既要正常參加社會活動，又要充分做好個人的防範措施，這是現階段抗擊新冠的最理性對策；希望這是走向與病毒共存之前的最後一戰。

疫情 紐約市 紐約州

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