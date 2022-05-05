華埠商改區慶小商業周 民代挺疫後復興

一年一度的市小商業服務局「小商業周」活動，攜手華埠商業改進區走進曼哈頓華埠，吸引多位民代到場支持。（記者張心／攝影）

一年一度的市小商業服務局(SBS)「小商業周」(Small Business Week)活動，4日攜手華埠 商業改進區(Chinatown BID)走進曼哈頓 華埠，為社區商家和民眾提供工作及生活所需的各項重要資訊，吸引到各級民代到場支持疫後華埠的商業復興。

市小商業服務局局長金凱文(Kevin Kim)、市消防局代理局長卡瓦那(Laura Kavanagh)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、第26選區州參議員民主黨卡范納(Brian Kavanagh)、曼哈頓第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)、州小企業發展中心(State Small Business Development Center)主任索亞(Sonya Smith)、商改區行政總監陳作舟，及華埠眾多商家和群眾參與了「小商業周」慶祝活動。

作為移民後代兼小商業主，金凱文表示，他明白擁有一個成功的小企業意味著什麼，不僅可以改變一個家庭，甚至可以惠及整個社區和城市，「所以身為亞裔的我，選擇奉獻於市小商業服務局，希望為全市所有有需要的企業主，提供有力的資源幫助大家發展。」

金凱文指出，華埠剛剛經歷兩場火災，170名消防員花了六個多小時同大火搏鬥，許多家庭因此流離失所，「所以此次在華埠站的活動，我們邀請到市消防局代理局長卡瓦那，同社區合作為商家提供專業的消防建議，甚至是安裝免費的煙霧探測器，幫助華埠商家免於未來的天災人禍，期待世界知名的旅遊地標華埠迅速復興。」

陳作舟也呼籲華埠居民抓緊此次機會，報名安裝免費煙霧探測器，「華埠在疫情中受到巨大衝擊，不久前，一位30歲的年輕人在我辦公室對面的街道死去，幾周後，香港超市倒閉了，接著兩場大火使華埠人心惶惶。」陳作舟表示，感謝市小商業服務局和市消防局同華埠的合作，希望居民們來近距離了解安全防火資訊、商業貸款以及法律諮詢等信息。

此次「小商業周」活動自2日至6日在紐約市 五大區輪流舉行，市小商業服務局建議華裔企業主和居民踴躍向該局求助，專業人士和各項商業項目將幫助有生意想法的個體和團體，積極發展並實現疫後紐約市經濟復甦藍圖。