我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／俄州共和黨初選小人物贏、墮胎裁決草案洩出

台日混血謝明錦 挑戰失聰、單親媽、族裔及性別局限

市議員馬泰提案 要求市府保留並增加華埠雙語路標

記者和釗宇／紐約報導
紐約曼哈頓華埠的雙語路標愈來愈少。(Getty Images)
紐約曼哈頓華埠的雙語路標愈來愈少。(Getty Images)

華埠中英雙語路標見證著社區的歷史，但雙語路標近年來已經愈來愈少，許多被純英文路標替代；市議員馬泰(Chris Marte)4日在華埠舉行記者會，宣布將提案要求市府保留並增加華埠的雙語路標，並將雙語路標推廣到全市。

此前紐約時報報導，市府在1985年下令製作的至少155個雙語路標中，現在只剩下101個，因為路標損壞後將只替換成英文路標。

馬泰表示，疫情導致華埠受傷嚴重，而且華埠城區監獄建案可能讓社區未來十年一直處於施工環境下，華埠正在努力，繼續作為移民、勞工、小商業者和遊客的家園，「雙語路標不僅是華埠的象征，也是非英語社區裡實用的之路工具；我們應該改正過去的錯誤，所以我推出提案，不僅要保護華埠的雙語路標，而且要將雙語路標推廣到全市。」

提案要求市交通局對現有的雙語路標進行評估，並將雙語路標擴大至華埠和下東城中文使用較多的社區，同時恢復此前被替換成純英文的雙語路標；交通局也須出台評估報告並建立數據庫，讓公眾可以追蹤路牌替換情況；提案還要求市府允許市議員提出新設雙語路標的要求，每個選區的市議員最多可提出新設15個雙語路標，交通局則可每年在每區新設250個雙語路標。

華埠 紐約時報 疫情

上一則

紐約皇后區地鐵站 1男子推倒79歲老翁洩憤

延伸閱讀

美台軍售延宕引關注 魯比歐提案售台攻擊性武器

美台軍售延宕引關注 魯比歐提案售台攻擊性武器
楊馳馬宣誓就職17區州眾議員 僑社設宴支持

楊馳馬宣誓就職17區州眾議員 僑社設宴支持

亞裔月 華府「終止仇恨」行動開跑 張貼反族裔暴力海報 華埠電子屏幕宣傳

亞裔月 華府「終止仇恨」行動開跑 張貼反族裔暴力海報 華埠電子屏幕宣傳
排華法案140周年 華埠舉辦紀念活動銘記歷史

排華法案140周年 華埠舉辦紀念活動銘記歷史
亞太裔傳統文化月 梁凱欣致力華埠建設 獲市議會表彰

亞太裔傳統文化月 梁凱欣致力華埠建設 獲市議會表彰

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

2022-04-28 12:09
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

2022-04-27 19:11
61分局警員向華人耆老報告近來頻發的犯罪活動。(記者顏潔恩/攝影)

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

2022-04-28 07:51
四名兇嫌涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

2022-04-29 14:45

超人氣

更多 >
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」
歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要

傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要