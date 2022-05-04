市議員馬泰提案 要求市府保留並增加華埠雙語路標

紐約曼哈頓華埠的雙語路標愈來愈少。(Getty Images)

華埠 中英雙語路標見證著社區的歷史，但雙語路標近年來已經愈來愈少，許多被純英文路標替代；市議員馬泰(Chris Marte)4日在華埠舉行記者會，宣布將提案要求市府保留並增加華埠的雙語路標，並將雙語路標推廣到全市。

此前紐約時報 報導，市府在1985年下令製作的至少155個雙語路標中，現在只剩下101個，因為路標損壞後將只替換成英文路標。

馬泰表示，疫情 導致華埠受傷嚴重，而且華埠城區監獄建案可能讓社區未來十年一直處於施工環境下，華埠正在努力，繼續作為移民、勞工、小商業者和遊客的家園，「雙語路標不僅是華埠的象征，也是非英語社區裡實用的之路工具；我們應該改正過去的錯誤，所以我推出提案，不僅要保護華埠的雙語路標，而且要將雙語路標推廣到全市。」

提案要求市交通局對現有的雙語路標進行評估，並將雙語路標擴大至華埠和下東城中文使用較多的社區，同時恢復此前被替換成純英文的雙語路標；交通局也須出台評估報告並建立數據庫，讓公眾可以追蹤路牌替換情況；提案還要求市府允許市議員提出新設雙語路標的要求，每個選區的市議員最多可提出新設15個雙語路標，交通局則可每年在每區新設250個雙語路標。