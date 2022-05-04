華社火災頻傳 市消防局：注意延長線負載、電單車電池勿超充

民眾在選購延長線時，應購買擁有政府合格認證的「UL」標誌延長線。(記者顏嘉瑩/攝影)

近期在曼哈頓華埠 、布碌崙 (布魯克林)以及皇后區法拉盛華社發生多起火災意外，3日紐約市消防局、市消防局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)和紐約中華公所，在曼哈頓舉辦消防講座，表示電單車電池故障已在全市引發多起火災，其中許多是由於電池過度充電，民眾在充電時應隨時注意；延長線則要注意負載，並認明政府許可的「UL」標誌。

2日在布碌崙8大道發生民宅失火，數十戶華裔居民撤離，起因疑似為一樓雜貨店電單車電池故障導致；市消防局鳳凰協會主席趙榮光表示，電單車、手機、筆電等使用鋰電池電器，要特別注意不要過度充電，避免因電池超充引起火災。

趙榮光說，電池超充除了電池、電線老化，現在坊間還有許多店家未使用認證電池，容易發生危險；他建議民眾在為鋰電池充電時，應該在有人監督的情況下充電，若無人看管的情況下則應將電源拔掉，不應持續充電，也不要把電源插隔夜，避免在夜間發生意外，如果電線有破損或在充電時聞到異味，則應立即停止使用。

另外日前在華埠茂比利街(Mulberry St.)發生火災造成母子雙雙死亡的悲劇，起因是延長線超過電力負荷，引發電線走火；趙榮光提醒，只要是任何會升溫、降溫的電器，像是微波爐、電暖爐、吹風機等，在插電時應該直接插到牆壁電源插座，切勿使用延長線供電。

在購買延長線時，則應購買擁有政府合格認證的「UL」標誌延長線，另外也要確保延長線有斷電保險措施，一旦電力超負荷，就會自動斷電，確保用電安全。

萬一不幸發生火災，趙榮光說，平時民眾就應該要與家人制訂至少兩條逃生路線，並約好會面點，一旦發生火災就應立即逃生，並到會面點集合，且逃出就不要再返回室內搶救財物。

另外有部分火災是由於屋內煙霧探測器失靈，導致民眾來不及逃生，趙榮光表示，民眾每一個月就要確保家中的煙霧探測器運作正常；家裡未安裝煙霧探測器的民眾，也可以撥打政府的免費安裝電話(866)733-2627，預約到府安裝。