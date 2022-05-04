紐約客談／亞太裔傳統月 為何在5月

每年5月的亞太裔傳統月，是一個展現亞太裔文化傳統與政治訴求的好時機，之所以定在5月，是紀念亞太裔歷史上兩個關鍵的日子：5月7日與5月10日。

1843年5月7日，第一批日本移民抵達美洲大陸；1869年5月10日，也就是「金釘節」(Golden Spike Day)，太平路鐵路竣工，英勇無畏的2萬名華工開荒者，用他們的血汗鑄造了這條橫貫美國的鐵路。

美國亞太裔聯邦雇員理事會会每年都會決定亞太裔傳統月的主題，2021年至2024年的主題是「促進領導者」(Advancing Leaders)系列，今年的主題是「通過合作促進領導者」(Advancing Leaders Through Collaboration)，既表達提升亞裔 能見度、亞裔代表性的迫切，也說明只有通過合作交流，才能讓外界更好地聽見亞裔的聲音。

合作是指政府各部門之間需要協作，聯邦、州、市等各級政府也需要協作，政府更需要深入各個社區，與社區的代表與小商家們對話，以製定或調整相關的決策，欣慰的是，在仇恨亞裔犯罪、公共安全議題仍然嚴峻的當下，也越來越能夠看到更多的外族裔站出來為亞裔發聲，也越來越看到亞裔自身不再息事寧人，勇於發聲，也更積極地了解政府的基本政策以及治安工作的走向。

不久前在法拉盛自由猶太 教堂舉辦的一場亞裔與猶太裔之間的仇恨犯罪 探討，也是一個良好的開端，國會議員孟昭文表示，罪案激增時全國猶太裔委員會對於建立仇恨犯罪數據的建議，也幫助她起草了已被正式簽署為法案的「仇恨犯罪法」，在日漸極化的社會，各社區與族群應當繼續促進了解與合作，才能更好地抵抗仇恨犯罪。

紐約客談，每周二至周六見報。