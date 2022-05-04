紐約客談／亞太裔傳統月 為何在5月
每年5月的亞太裔傳統月，是一個展現亞太裔文化傳統與政治訴求的好時機，之所以定在5月，是紀念亞太裔歷史上兩個關鍵的日子：5月7日與5月10日。
1843年5月7日，第一批日本移民抵達美洲大陸；1869年5月10日，也就是「金釘節」(Golden Spike Day)，太平路鐵路竣工，英勇無畏的2萬名華工開荒者，用他們的血汗鑄造了這條橫貫美國的鐵路。
美國亞太裔聯邦雇員理事會会每年都會決定亞太裔傳統月的主題，2021年至2024年的主題是「促進領導者」(Advancing Leaders)系列，今年的主題是「通過合作促進領導者」(Advancing Leaders Through Collaboration)，既表達提升亞裔能見度、亞裔代表性的迫切，也說明只有通過合作交流，才能讓外界更好地聽見亞裔的聲音。
合作是指政府各部門之間需要協作，聯邦、州、市等各級政府也需要協作，政府更需要深入各個社區，與社區的代表與小商家們對話，以製定或調整相關的決策，欣慰的是，在仇恨亞裔犯罪、公共安全議題仍然嚴峻的當下，也越來越能夠看到更多的外族裔站出來為亞裔發聲，也越來越看到亞裔自身不再息事寧人，勇於發聲，也更積極地了解政府的基本政策以及治安工作的走向。
不久前在法拉盛自由猶太教堂舉辦的一場亞裔與猶太裔之間的仇恨犯罪探討，也是一個良好的開端，國會議員孟昭文表示，罪案激增時全國猶太裔委員會對於建立仇恨犯罪數據的建議，也幫助她起草了已被正式簽署為法案的「仇恨犯罪法」，在日漸極化的社會，各社區與族群應當繼續促進了解與合作，才能更好地抵抗仇恨犯罪。
紐約客談，每周二至周六見報。
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