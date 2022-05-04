社區齊伸手 共同幫助8大道火災受災戶

曲怡文(右二)、黃妮可(右一)和雷佩玲(右三)，正在接受受災租戶的詢問。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道華社2日的住宅樓大火導致40多家住戶暫時無家可歸；在紐約市和紅十字會的幫助下，這些住戶分別住進了兩家旅館，作為短期臨時住所。與此同時，在州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室的協調下，在慈濟基金會和紐約親子互助會的組織下，社區的各種援助正在源源不斷地送到受害住戶的手中。

白彼得的幕僚長曲怡文3日表示，2日火災發生後，白彼得第一時間就趕到了火災現場，查看民眾受災情況，並協調受災租戶的安置工作。紐約市住房保護與發展局(HPD)和紅十字會共同為受災住戶安排了兩天免費的旅館，但兩天過渡期對於受災住戶來說顯然不夠。曲怡文和阿維萊斯辦公室的工作人員經過多方協商，已經成功地將在旅館逗留的時間延長五天，這樣受災住戶總共能在賓館住七天，一直到5月9日，給了住戶很好的緩衝。曲怡文說，這次火災對眾多華裔 家庭的生活造成了嚴重影響，她們正與華社各界攜手努力，爭取盡量減少衝擊。

紐約親子互助會主要擔當起了捐助方和受援方之間的橋樑。會長黃妮可介紹說，火災發生後，華社的各種捐助，包括食物、衣服和捐款，都非常踴躍。布碌崙華人 浸信會把位於7大道5123號會址的三樓拿出來供救援使用。現在，包括食物、衣物和各種日用品在內的救援物資都送到那裡分發。如果受災住戶遇到什麼問題，也可以到那裡求助。3日，工作人員正為那些雖然臨時住進了賓館，卻還沒有拿到紅十字會檔案號(Case Number)的住戶奔忙，幫助他們填寫表格進行申請。

受這次火災影響的華裔住戶大約30家左右。黃妮可說，考慮到有些華人住戶有分租的現象，所以實際受影響住戶的數量會更高，波及面更廣。她說她和同伴能做的就是提供一些基本服務，暫時緩解受害住戶的困苦，讓他們順利走出過渡期，重新安排好自己的生活。最近一段時間，華裔社區的火災似乎有上升趨勢，黃妮可建議，一定要把個人的重要文件放在一個固定的地方，以便發生火災時拿起就走。另一方面，她還建議華裔住戶在租住公寓時買財產保險，保費很便宜，但在危急時卻能救人一命。

每當華人社區發生災難，慈濟基金會總是站在前面，成為救援的重要力量，這次也不例外。火災發生後，慈濟就派出人員當翻譯，幫助紅十字會和英語不太好的華裔受災租戶進行溝通；慈濟布碌崙負責人雷佩玲說，她正在了解受災租戶的情況，之後會有具體的救援計畫。