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紐約中華公所5日開打第2劑補強針 長者優先

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所將與樂民西藥房合作，於5日為社區年滿18歲以上民眾接種第二劑補強針。(中華公所提供)
中華公所將與樂民西藥房合作，於5日為社區年滿18歲以上民眾接種第二劑補強針。(中華公所提供)

紐約中華公所與樂民西藥房合作，訂於5日(周四)為社區年滿18歲以上民眾接種第二劑輝瑞莫德納新冠疫苗補強針，長者居民或有基礎疾病的患者可優先接種，因疫苗有限，公所建議提早預約登記。

5日接種活動將於早上10時至下午4時，在勿街(Mott St.)62號中華公所中山紀念堂內舉行，民眾可透過手機傳簡訊至(929)266-8408完成預約登記，只需發送個人姓名、出生年月日及需要接種的疫苗類型即可；當天也歡迎未預約民眾接種。

根據醫生建議，接種第二劑補強針者需與第一劑補強針時間相隔四個月或以上，當天請攜帶CDC白色疫苗接種卡，有效證件(ID)以及醫療保險卡，65歲以上年長者需一併帶上紅藍卡。

中華公所主席曾偉康表示， 中華公所疫苗站在過去一年，已為近萬名民眾接種新冠疫苗及補強針， 與樂民西藥房在疫情期間也曾多次合作新冠疫苗接種服務，此次活動特地提供輝瑞和莫德納兩種補強針供民眾選擇施打，歡迎有需要者多加利用。

樂民西藥房負責人Sam Zhao醫師說，中華公所疫苗接種站是華人社區最佳地點，交通方便，位置適中，寬敞通風，若有民眾尚未接種第一劑補強針， 也歡迎前來接種。

當天前來打針的民眾，還將獲得由帝國藍十字藍盾公司贊助的禮物和環保袋各一份。

疫苗 莫德納 輝瑞

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