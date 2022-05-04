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陳誠錦等三人 獲華美協進社青雲獎

記者張晨／紐約報導
2022青雲獎三名獲獎者，左起依次為斯威格(左起)、陳誠錦、Michael Tang。(記者張晨／攝影)
2022青雲獎三名獲獎者，左起依次為斯威格(左起)、陳誠錦、Michael Tang。(記者張晨／攝影)

華美協進社(China Institute)3日晚在曼哈頓廣場酒店舉行年度青雲頒獎典禮(Blue Cloud Award)，向三名來自投資、技術、工程和生物科學領域的傑出人士頒獎；同時為了紀念前總統尼克森總統(Richard Nixon)訪中、重啟美中外交50周年，也為尼克森家族頒發特別貢獻獎。

此次晚宴是華美協進社疫情以後首次舉辦大型活動，三名獲獎者均為各領域翹楚，分別為偉高達風險投資公司(Vickers Venture Partners)總裁陳誠錦 (Finian Tan)，國土材料有限公司(National Material L.P.)席執行官Michael Tang，以及斯威格地產總裁(Swig Equities, LLC)斯威格(Kent M. Swig)。

華美協進社社長賀志明(James Heimowitz)表示，自1984年開始，青雲獎就以慶祝跨文化使命、表彰歷史和當代傑出人物為使命；世界如今雖持續受疫情影響，但表彰對美中關係做出貢獻者的決心沒有改變。

「在當下兩國關係處於低谷之際，舉行此典禮更是希望呼籲更多人盡己所能推動美中關係積極前進，增進兩國人民間的信任。」他說。

偉高達風險投資公司在新加坡、上海和美國加利福尼亞州均設有辦公室，公司的投資範圍涵蓋生命科學、技術、傳媒、電信、消費和金融服務等領域；目前，陳誠錦主要負責公司的總體投資和運營。

Michael Tang的唐式工業及國土材料有限公司涵蓋了航空航天、汽車、生物科學的多元化控股公司；他目前是蘭德亞太政策中心(RAND's Center for Asia Pacific Policy)、芝加哥大學醫學中心(University of Chicago Medical Center)、華盛頓國防大學(National Defense University in Washington DC)的董事會成員；他曾任職於許多其他非營利機構董事會。

投資 疫情 新加坡

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