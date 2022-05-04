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布碌崙華社集會 籲畫亞裔選區

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙26個華人社團集會，呼籲產生亞裔民選官員。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙26個華人社團集會，呼籲產生亞裔民選官員。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)26個華人社團3日在8大道夾66街處集會，強烈要求在布碌崙畫出一個亞裔美國人占多數的選區，反映出布碌崙亞裔、尤其是華裔人口迅速增長的現實情況。

根據人口普查，布碌崙的亞裔人口是各人口群體中增長最快的，從2010年到2020年的十年間，亞裔人口增長了42.5%，達到37.4萬人；然而到目前為止，在布碌崙的市議員和州議員中，還沒有一位亞裔。

年初畫出的州參議員第27選區有46%亞裔人口，這使布碌崙誕生首位亞裔民選官員的希望大增；但紐約州上訴法庭日前作出裁決，認為先前州參議員選區的畫分違憲、無效，這使出現首位亞裔民選官員的前景又變得模糊不清。

包括美國廣東僑胞聯合總會、華策會、華協會、美國繁榮華埠總會、美國紐約華人聯合會、松柏之家社區服務中心、華人社區服務中心、紐約洗衣店商會等26家華人組織，共同呼籲被委任重新畫分選區的特別主事人(Special Master)在畫分選區中，仍然保持一個亞裔人口占多數的選區。他們認為，布碌崙亞裔在州府奧伯尼(Albany)應該有自己的政治代表，這樣才能為亞裔說話，為亞裔的利益和需求進行抗爭。

華人社區服務中心負責人羅添福說，應該呼籲特別主事人把班森賀和日落公園畫在一起，這樣有利於選出一位亞裔民選官員。他說，兩年疫情使一些其他族裔的人增加了對亞裔非理性的想法和行為，這時候需要更多亞裔進入立法機構，參與制定保護亞裔的法律。亞裔進入立法機構，也有助於亞裔在職業培訓和教育等方面獲得更多資源。

華裔曲怡文是年初畫出的州參議員第27選區的參選人，有希望贏得州參議員的席位，現在選區要重畫，前景又模糊了起來；她認為，如果最終沒有畫出一個亞裔人占多數的選區，那實際上就是在民主黨和共和黨的爭鬥中，亞裔成為犧牲品。她說，不管選區畫分的結果如何，如果能參選，她還是會去參選。

布碌崙26個華人社團集會，呼籲產生亞裔民選官員。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙26個華人社團集會，呼籲產生亞裔民選官員。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙26個華人社團集會，呼籲產生亞裔民選官員，發言者為李宗保。(記者胡聲橋/攝...
布碌崙26個華人社團集會，呼籲產生亞裔民選官員，發言者為李宗保。(記者胡聲橋/攝影)

亞裔 布碌崙 華人

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