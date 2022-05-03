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紐約客談╱蓋遊民所應憑數據說話

紐約客談

在曼哈頓華埠社區超過半年的抗爭下，紐約市府近日先後宣布，取消四個新遊民收容所計畫中的兩個選址，令社區感到希望；不過期間抗議者花費了大量人力、物力，提出各項理由反對，卻從未有市府單位來聽取社區意見或溝通，在市長亞當斯(Eric Adams)積極解決遊民問題的當下，若未按照科學和數據選址，未來市府再將新遊民所計畫興建在華埠等華人社區，也不無可能。

在反對遊民所的抗議活動中，與會者提出遊民所選址附近有多間學校、老人中心等，再加上各項數據證明，現已有六間遊民服務設施的華埠，在市府將目前全市空置的2500多個床位妥善分配前，已不需要再建更多遊民所來容納更多遊民。

如今市府宣布取消位於麥地臣街47號和格蘭街231號的兩處計畫遊民收容所，無非是感到社區及各界壓力，但在紐約市遊民問題持續嚴重的當下，市府總是要再想辦法解決這些問題。

雖然兩處計畫遊民所在市府的決定下取消，但有民選官員認為，華埠社區長期缺乏建設，如今取消遊民所，怕是市府推進監獄建案或平息社區缺乏可負擔住房的怒火；社區要求，市府應該「看證據做事、憑數據說話」，同時還要開啟雙向對話。

在美國講求自由民主的社會，遊民所及相關社會服務機構的興建，不應該是行政機構坐在辦公室像「韓信點兵」一樣，「點到哪就建哪」，而是要進行更完善的研究、全方面的溝通，以及數據的支持下，來推行計畫，否則既無法解決遊民問題，還會引起更廣泛的民怨。

遊民 華埠 紐約市

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