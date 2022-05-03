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曼哈頓亞裔老婦被攻擊 警方列為仇恨犯罪調查

記者和釗宇／紐約報導
紐約市曼哈頓4月24日發生一起仇亞攻擊事件，一名68歲的亞裔老太被攻擊者追逐擊倒，警方已將此案列為仇恨犯罪調查。（市警提供）
紐約市曼哈頓4月24日發生一起仇亞攻擊事件，一名68歲的亞裔老太被攻擊者追逐擊倒，警方已將此案列為仇恨犯罪調查。（市警提供）

紐約市警表示，曼哈頓上月24日發生一起仇亞攻擊事件，一名68歲的亞裔婦人在雀兒喜(Chelsea)被攻擊者追逐擊倒；目前警方正在緝兇，已經將此案列為仇恨犯罪進行調查，尋求公眾協助。

https://fb.watch/cLFf78wjB9/

影音來源：市警提供

根據警方公布的視頻，攻擊事件發生在24日早8時50分左右，在位於雀兒喜的西19街交第九大道處，攻擊者突然跑向亞裔老婦；當受害婦人意識到自己被追逐時，她向人行道方向退走，但攻擊者仍然抓住她，將右手拿著的咖啡換為左手拿，然後用右手擊打老婦的上軀幹。

受害婦人被擊倒在地，背部受傷及肋骨挫傷，被送至格林威治村萊諾克斯醫院(Lenox Health Greenwich Village)救治，嫌犯則逃離現場。

警方表示，嫌犯在現場並未與受害婦人交談，目前仍無法確認動機是否為種族歧視，但目前該案已由市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)介入調查。

根據市警數據顯示，截至今年4月3日，紐約市已經發生190起仇恨犯罪，比去年同期的96起翻倍；其中，反猶太仇恨犯罪出現86起，比去年同期增長258%，為各族裔中最多；亞裔則是仇恨犯罪的第二大受害群體，共發生32起，比去年同期的38起有所下降。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

仇恨犯罪 亞裔 紐約市

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