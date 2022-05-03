森林小丘閩籍外賣郎槍殺案 曾持槍威脅店家1顧客涉嫌

陳海靈慰問嚴志文遺孀趙Eva。(陳海靈提供)

針對上月30日晚在皇后區 森林小丘(Forrest Hill)發生的45歲閩籍外賣郎被槍殺一案，警方正在調查曾與中餐館 起過幾次紛爭、還持槍威脅老闆的一名可疑顧客；據了解，該名顧客曾經到店內用餐，拿了一大盤鴨醬後要求退款，遭店家拒絕後報警，之後就多次騷擾。

來自中國福建福州的45歲外賣郎嚴志文，4月30日晚9時30分騎電動車送餐途中，在森林小丘108街及67 Drive交口附近遭人槍，胸部中彈送醫不治，他為一家位於森林小丘皇后大道(Queens Blvd)的長城(Great Wall)中餐館送餐，同時也在美食外送平台Uber Eats送餐。

根據來自警方的內部消息以及「紐約郵報」報導，警方正在調查一名曾在長城中餐館用餐的50歲可疑顧客，該顧客曾在今年1月持槍威脅店員，還曾數次破壞店員的駕車。

長城中餐館的老闆楊凱表示，去年11月，這位客人來店裡用餐，拿了一大盤鴨醬，之後回來說要更多醬料，餐廳也給了更多，但他卻又說要退款，自己告訴他疫情 期間不能退餐與退款，這位顧客聽聞後卻報警，此後，自己的新車則經常遭到破壞，車胎被割破了三次，今年1月28日，該名客人又在破壞車輛，楊凱走出去勸阻，卻被他拿槍指向自己。

楊凱說，自己跑回室內報警，員工則合力把他按倒在地，但儘管報警，這名顧客並未被控罪。

另一名70歲的店員則表示，這位客人讓人不安，且變得越發危險，有時他會等在外面，有時則對老闆、外賣郎或者廚師說：「我記得你，我記得你」，直到楊凱遭他持槍威脅報警，他才停止了騷擾行為。

目前，警方還未將這名客人正式列為犯罪嫌疑人或案情相關人，但在2001年，他因在皇后區持武器搶劫有至少一次的逮捕記錄。

嚴志文是福州倉山區城門鎮人，2011年由中國來到美國，與妻子趙Eva、15歲的長女、14歲次子及兩歲的小女住在皇后區中村(Middle Village)，嚴志文起早摸黑，一周上七天班、打三份工，並與妻子共同打理一家離長城中餐館不遠的Lulu洗衣店，受到兇案的影響，長城中餐館及Lulu洗衣店均未開業，洗衣店將暫關至9日。

獨立司機工會(IDG)華裔司機召集人陳海靈2日表示，妻子趙Eva的情緒稍稍平復；熱心人士可通過線上眾籌網站https://reurl.cc/8oWXrg為其家屬捐款，贈金將用於喪葬費、生活開銷以及三位孩子的教育經費等。