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布碌崙8大道住宅樓突發大火 數十華裔租戶撤離

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙8大道住宅樓突發火災。(黃允南提供)
布碌崙8大道住宅樓突發火災。(黃允南提供)

布碌崙(布魯克林)8大道華社一棟住宅樓2日早晨突發三級大火，濃煙滾滾，市消防局(FDNY)共出動100多名消防員滅火，大火也造成數十家華裔租戶撤離，所幸沒有人員傷亡。

起火住宅樓樓高四層，位於布碌崙7大道和54街交界處，一樓部分房屋是商店，二樓以上是住家；起火點疑似是從位於一樓名為「馨豪雜貨」開始，接著往樓上延燒。

布碌崙8大道住宅樓突發火災，起火點疑似是從一樓的馨豪雜貨店燃起。(記者胡聲橋/攝...
布碌崙8大道住宅樓突發火災，起火點疑似是從一樓的馨豪雜貨店燃起。(記者胡聲橋/攝影)

據二樓租戶林憲美表示，他們是在睡夢中被敲門聲驚醒的，有人大叫起火了，他們夫婦倆趕緊帶著孩子跑出來，這時大約7點左右，外面煙霧已經很大了。

樓內住戶胡文歲就住在一樓，他的公寓在起火商店的後面，火災發生時，他已經起床了，他趕緊叫妻子和孩子出門，接著他就挨家挨戶敲門，告訴大家發生了火災。

住宅樓起火後，大約有100多名消防員趕到現場救火，到上午9時，大火已基本撲滅。從現場情況看，大樓一樓起火商店被毀嚴重。大樓的窗戶大多被敲碎，頂層四樓有一部分屋頂也坍塌了，所幸沒有人員傷亡。

起火商店馨豪雜貨平時也有出售和修理電動滑板車，消防人員初步研判，大火很有可能就是電動滑板車的鋰電池引起的，不過實際起火原因仍在調查中。

布碌崙8大道住宅樓突發火災，地上放的是從馨豪雜貨內搬出的電動滑板車。(記者胡聲橋...
布碌崙8大道住宅樓突發火災，地上放的是從馨豪雜貨內搬出的電動滑板車。(記者胡聲橋/攝影)

據了解，該棟住宅樓業主為義大利裔，整棟樓大約有30多個住房單元，租戶中起碼有20多戶為華裔，其他還有一些西語裔租戶。

林憲美說，火災發生後，他和妻子帶著女兒就逃出來了，現在還不知道家裡的損失情況，但短期內家肯定是回不去了；林憲美一家人與其他租戶等待被安置，他們夫妻兩個帶著一個小女兒，如今妻子又懷孕了，挺著大肚子，在大街上等著、有家無法回，也不知道未來該怎麼辦。

布碌崙 華裔 義大利

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