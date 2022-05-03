經文處線上論壇 探討原住民面臨的挑戰

原民會鍾興華副主委與研討會主持人及講者線上合影。(經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處與中華民國原住民 族委員會等單位，日前在線上合辦「原住民族、商業、自治及人權之盡責查證，包含自由、事前與知情同意」線上研討會；會上邀請多位專家與談，自不同專業領域探討原住民面臨的挑戰。

當天與會者，包括榮獲「加拿大 2021年百大最具影響力女性」殊榮的加拿大前司法部長辦公室幕僚長及原住民議題特別顧問Lea Nicholas-MacKenzie主持，邁阿密大學法學院Pablo Rueda-Saiz教授、科羅拉多大學波德分校「全球第一民族」(First Peoples Worldwide)計畫主任Christina Stanton、波特蘭州大(PSU)部落治理中心主任Direlle Calica及華盛頓州立大學商學院教授Joseph Gladstone等專家。

駐紐約經文處處長李光章致開幕詞時表示，當全球思考如何實現疫後復甦之際，應將原住民族納入，以創造包容性經濟成長。台灣頃與紐西蘭、加拿大及澳洲共同發起「原住民族經濟貿易合作協議」，該協議不僅認同保障「聯合國 原住民權利宣言」所列權利，亦強調自由、事前與知情同意的重要性，盼與其他國家及原住民族共同促進在負責任商業行為、保障傳統知識、提升微中小型企業(MSMEs)商機等領域合作。

原民會副主委鍾興華則以「落實原住民族諮商同意機制」為題，分享台灣於2018年在總統蔡英文指示下，根據事前充分尊重原住民族權益等原則，結合部落、政府及亞洲水泥公司三方，成立真相調查專案小組，落實諮商同意機制，化解亞泥礦場爭議的良好實踐。

曾受聯合國邀請擔任講員的教授Rueda-Saiz，比較拉美國家在保障與落實事前取得原住民同意權的作法，並說明「1989年原住民族暨部落人民公約」促成拉美國家將上述權利納入憲法保障，另呼籲各國應確保原住民族可透過司法捍衛權利。

Stanton說，強化原住民族經濟主導性，有助經濟發展及增加商機，企業亦須瞭解與原住民族建立互信，對活絡商業活動的重要性。

Calica說明該中心維護部落水資源所作努力，包括協助聯邦等各級政府及私部門與部落建立良性互動與政策對話，以及促進企業瞭解取得原住民族事前同意的必要性。

Gladstone表示，為增進企業家及商界瞭解原住民族商業模式並建構良性互動，應與合作夥伴推動將「目的」、「價值」、「方法」、「研究」、「夥伴關係」、「對話」等6項原則納入商管課程與活動。