華埠反仇恨散步 籲社區團結

華裔社區5月1日舉行反仇恨散步活動，呼籲華裔社區團結維權，同時慶祝亞太裔傳統月。（記者和釗宇／攝影）

5月是亞太裔傳統月(Asian/Pacific American Heritage Month)，曼哈頓華埠 5月1日舉行反仇恨散步活動，呼籲華裔社區團結維權，同時慶祝亞太裔傳統月，並為民眾發放反仇恨文化衫和辣椒噴霧；組織者陳家齡說，民眾若遇到仇恨犯罪行為應積極報案，才能讓執法機構和主流社會看到並促進解決這一問題。

陳家齡介紹，這場散步活動與波士頓、洛杉磯、波特蘭、鹽湖城、舊金山等城市一同舉行，目的是促進亞裔 社區團結、反對仇恨犯罪、支持小商業者，同時慶祝亞太裔傳統月到來；參與者在華埠街區為民眾發放反仇恨文化衫和辣椒噴霧，提醒民眾保護自己的安全。

他說，民眾認為社區不安全，「人們應該相互照應，如果遇到仇恨行為，應該即時報告警察，執法部門需要具體的數據才能確定執法方向，這樣才能讓人們看到問題；還有就是司法制度的問題，許多犯案者才被拘捕就被釋放；我們希望最近的保釋制度改革能夠起到一些作用，但也還需要繼續觀察，刑事司法制度也有許多改革的空間。」

陳家齡還說，民眾自己也應注意安全，「女性最好不要獨自走夜路，尤其是凌晨時段；同時大家應該互相照應，也盡量避免衝突。」

羅傑齡說，每個人都應該盡力發聲支持社區。（記者和釗宇／攝影）

已來美30年的羅先生表示，參加這場活動的目的是促進社區團結，「團結才能有力量，華人 應該幫助華人，我們應該團結發聲，也要注意自身安全，在街上活動時要留心。

毫無疑問主流社會存在種族歧視，雖然我們是亞裔，但我們也是美國人，所有少數族裔都應該團結起來，讓社會更加美好，我對此有信心。」

羅先生的女兒羅傑齡說，「每個人都應該盡力發聲支持社區，現在針對亞裔社區的仇恨攻擊經常發生，我認為舉辦這樣的活動能讓社區更好地連接起來，團結發聲。」