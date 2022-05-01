美東台灣人夏令會6月28日登場 即起報名

2022年「美東台灣人夏令會」，將於6月28日至7月1日舉行，左起為廖士敦、林雅玲、林青萍、楊承融。（記者張心╱攝影）

第51屆「美東台灣人夏令會」(Taiwanese American Conference/East Coast)，將於6月28日至7月1日舉行，主題為「大國搏弈，小國自立—後疫情 時代台灣國際政經的瞬息萬變」，邀請到政界、商界、學術界等多位嘉賓演講，探討疫情對全球供應鏈 、地緣政治帶來的影響，及台灣如何應對這些挑戰。

主辦方表示，大紐約地區為今年夏令會的主辦城市，將與「Hello Taiwan」合作，藉由其在全球的影響力，提升此次夏令會在全美的知名度。

此次夏令營將探討疫情引起的全球供應鏈重組，俄烏戰爭造成的地緣政治緊張，及台灣應該如何應對當前的挑戰。

夏令營目前邀請到台灣衛生福利部部長陳時中、農委會主委陳吉仲、立法院委員莊瑞雄與羅致政，及前台南市市長、現任「台灣商業發展研究院」董事長許添財等，同參與者現場進行視訊互動。

活動上「Hello Taiwan」執行長江明信、「齊柏林文教基金會」執行長萬冠麗、「看見台灣」電影製作人曾瓊瑤、「美力台灣3D電影院 」的創辦人曲全立、台灣民俗專家林茂賢等，也將在夏令營以視訊分享他們的心路歷程和所學心得。

此外，主辦單位也在現場安排有電影欣賞會，播放許多得獎的台灣電影；駐紐約台北經濟文化辦事處與紐約華僑文教中心，也將參與此次活動，與僑胞現場進行交流。

夏令會還為五歲至13歲的兒童準備課程，包括教唱台灣童謠、創意手做黏土、烏克麗麗與口琴教學 (參加課程者將發送各一把烏克麗麗與口琴)、手工肥皂課等。

2022年「美東台灣人夏令會」將在紐約州普基西(Poughkeepsie)的Holiday Inn酒店舉行，名額有限，請聯繫(917)359-4154、(908)312-0090、(718)915-6296報名。