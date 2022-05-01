40華裔生機器人大賽奪冠 金兌錫表彰

州眾議員金兌錫向40名獲獎的華裔學生頒發獎狀。（記者張心╱攝影）

由KG Computech青少年科技教育 培訓機構的40名華裔學生，日前在VEX Robotics機器人競賽中，奪得紐約州 冠軍 ；州眾議員金兌錫(Ron Kim)4月30日在皇后區法拉盛 表彰學生並頒發獎狀，稱其為「法拉盛的驕傲」。

金兌錫表示，感謝家長們為培養孩子的辛勤付出，自己當天也領著女兒出席表彰儀式，教育下一代從小向優秀的前輩看齊，「KG Computech的學生們是法拉盛的驕傲，而且不僅僅是這個社區，也是所有紐約地區的自豪，恭喜他們奪得紐約州冠軍，也期望在全國比賽中再創佳績。」

金兌錫隨後向每位參賽選手頒發印有個人名字的獎狀；就讀12年紀的李凱文感到非常榮幸，團隊能獲獎肯定十分不易，「我們每天放學後都集合在一起，學習研究如何用應用程序軟件、3D打印等來設計機器人，大家都非常的勤奮努力才能有今天的好成績。」李凱文目前憑藉出色的學術和課外特長，已經錄取康乃爾大學(Cornell University)工程學專業。

KG Computech創始人兼校長臧國鈞表示，自己完全不擔心團隊裡孩子們未來的發展，因為學生們在該機構，已經對科學、技術、工程和數學(STEM)專業有較深入了解，「我們教授電腦編程、3D技術、無人飛機、機器人製作等實用的STEM課程，不像日常學校只是普通的相關知識教學，在我們這裡希望讓他們在STEM領域學得更專業。」

KG Computech於2010年成立，從最早的電腦專業開始為六年級到12年紀的學生教學，後來開始加入更前沿的STEM課程；臧國鈞介紹，全球的機器人比賽有兩大系統，一是VEX Robotics，另一個是FIRST Robotics Competition，從六年級起的學生都可以加入。

臧國鈞說，該機構希望有更多相關興趣的孩子們能參加，發展自己的潛力，培養專業相關技能，為申請好的大學加分。

40名華裔學生將於下周代表紐約州，在德州達拉斯參加VEX Robotics全國比賽。