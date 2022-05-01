亞總會辦耆老健在證 吸引數十人申請

亞總會義工幫助長者辦理健在證明。(記者顏潔恩╱攝影)

由中國駐紐約總領事館主辦、美國亞裔社團聯合總會承辦的「為耆老辦理健在證明活動」，4月30日在布碌崙 (布魯克林)日落公園華社舉行最後一場活動；當日義工授理超過40名耆老的申請，呼籲錯過這次機會的長者使用「中國領事」手機 APP軟件辦理證明，程序方便且無需到中領館 跑一趟辦理文件。

考慮到辦證的長者從布碌崙到中領館路程不方便，加上不熟悉科技的長者不太會使用手機程序，中領館與當地僑團合作，將領事服務帶入華社；活動當日超過40名長者到場，在義工的協助下填寫並遞交表格。

負責指導活動的亞總會常務會長姜書棟表示，大多長者都攜帶了相關的文件，過程相對順利，主要疑問包括後續的程序；他解釋，填好「在境外居住人員領取養老金資格審核表」後，申請者會在一周左右的時間收到在線辦理通知，屆時通過視頻確認當事者的身分，之後便能預約領取證件。

他也說，還是向外界提倡使用「中國領事」手機APP，內有視頻可教導如何線上遞交申請，家裡的年輕人也可協助長者辦理；申請者無需到中領館來回跑，而資料也會直接轉到中國退休金部門，非常方便。