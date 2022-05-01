紐約台灣商會 白育青接任會長 晚會聯歡

會長白育青(右一)從前任會長江俊霖(左一)手中接受印信並宣誓就職，李光章見證。（記者張心╱攝影）

紐約台灣商會4月30日在皇后區法拉盛 舉辦「2022年會長與行政幹部就職晚宴」聯歡晚會，由白育青接任新任會長，期盼未來繼續努力，帶領商會共創輝煌。

會長白育青從前任會長江俊霖手中接過印信並宣誓就職；白育青表示，自己很榮幸接任新會長職位，希望在未來的日子，同年輕的行政幹部們一起，努力為商會服務，與社區有更密切的合作。

國會眾議員孟昭文 、州參議員劉醇逸、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、紐約華僑文教中心主任陳永豐等出席見證。

孟昭文表示，商會致力於幫助社區、扶持小企業家，「我祝賀白會長，希望未來我們能一起合作。」

李光章感謝歷屆台灣商會會長的努力，表示多年來會員人數不斷增加，為台商溝通搭建平台；他稱讚海外台商的愛心，在疫情期間為當地捐贈大量防疫物資，也不忘為台灣的弱勢群體，修建養老院 與學校等。

當日就職台商會行政幹部，還包括副會長林慶甫 、許壽文、張再興，總幹事江俊霖，財務長蔡政蒼，秘書長黃文達也一同就職，共90多位社區領袖共襄盛舉。

紐約台灣商會成立於1976年，是非宗教、非政治、非營利性的商業組織，也是全美、全世界第一個以「台灣商會」為名、以商業性質結合的海外台灣人團體。

自紐約台灣商會成立以來，北美洲各地紛紛設立台商會，形成北美洲台商會聯合總會；繼北美洲後，亞洲、歐洲、非洲、中南美洲、大洋洲成立各洲際聯合總會，再組成今日壯闊的世界台灣商會聯合總會(WTCC)。

40年來，紐約台商會透過商業活動與當地主流社會商業人士交誼合作，創造商機，擴展台灣在海外經濟與社會實力。