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世報、味全母親節繪畫賽 33優勝者出爐 評審感受熱情

【紐約訊】
Jubilee Bui的作品獲得幼童組第一名。(主辦方提供)
Jubilee Bui的作品獲得幼童組第一名。(主辦方提供)

世界日報與美國味全公司共同舉辦的「2022母親節繪畫比賽」 1日公布得獎名單，評審從近800件作品，就符合主題、技巧運用、畫面呈現及創意三項評選標準下，在幼童組、高童組、青少年組分別選出冠亞季軍及佳作獎，總共33位優勝者。主辦方表示希望參賽者通過描繪「與媽媽的美好時光」，表現出與家人的天倫之樂，及表達對母親養育之恩的感謝。

2022母親節繪畫比賽為美國味全公司與世界日報聯合主辦，今年主題為「與媽媽的美好時光」，本屆採用實體及線上投稿並行，讓孩童及父母能選擇不同方式參賽，最終收到來自紐約州、加州等全美各州近800件作品。

美國味全紐澤西分公司經理李久陽表示：「世報與美國味全合辦繪畫比賽已將近十年，可以觀察到社區中有許多學童一路參加，作品也持續，令我們非常開心，也別具意義。如同本比賽幫助孩童透過畫作向母親表示感謝，美國味全欣慰及驕傲，在疫情期間自家產品也能帶給每個家庭各層面的幫助。」

參賽者在截止前提交作品後，透過三位專業人士的評選，從各組選出優勝名次及佳作獎。評審之一蔡陳林是一位壁畫藝術家，帶領團隊為費城唐人街150週年慶典以「承前啟後」為主題創作大型壁畫；第二位評審馬又駿是駐地紐約的視覺藝術家，畢業於紐約時裝技術學院(FIT)，每年參與Brooklyn Army Terminal舉行的Chashama Open Studio活動；最後一位評審施德嫻是在紐約的品牌、平面、和包裝設計師，其設計作品不僅在國內外藝術展皆受邀參與，亦贏得許多國際設計大獎如IDA International Design Awards、A Design Awards等。

本次比賽幼童組第一名由來自德州的Jubilee Bui獲得；評審蔡陳林表示，作品色彩豐富充滿童趣，雖然畫風樸實、筆觸稚嫩，但觀賞時讓人開心。材料使用作了很有趣的點綴：畫框的立體拼貼增加了畫面層次；高童組第一名為來自紐約州的Melody Chen，評審施德嫻認為，該作品利用構圖及技法帶出立體感，優秀地結合了平面設計與繪畫藝術。母親孩子的黑色剪影不僅不顯得沉悶，反而透過背景顏色的搭配呈現溫馨感及故事感，花草樹木的邊框進一步提升了作品質感；青少年組第一名由來自紐澤西州的Qiuen Yu奪得；評審馬又駿表示，作品主題表現明確，想像力與作品完成度都很優秀。將媽媽放入愛心形狀燈泡的創意非常吸睛，背景的鮮豔花瓣也順利突顯層次感。此外，作品人物的表情抓得很到位。三位評審對於所有優勝作品皆可感受到年輕孩子對於繪畫的熱情，也期待他們未來能持續保有喜歡繪畫的心。

比賽依年齡分為四歲到九歲以下的幼童組、九歲至14歲以下的高童組；以及14歲到19歲以下的青少年組共三組，幼童組前四名依次為：德州的Jubilee Bui、維州的Rylee Liang、紐約州的Emma Wang和Iris Wang；高童組前四名依次為：紐約州的Melody Chen、Amanda Ren、加州的Presley Wong，與新澤西州的Yuwei Jian；青少年組前三名依次為：新澤西州的Qiuen Yu、AiPing Ji，維州的Callia Sun；此外還有22個佳作獎。

三個組第一名皆可獲得350元，第二名250元，第三名180元，幼童組與高童組第四名可獲得120元，佳作各獲得60元，完整得獎名單已同步公布於活動官網(bit.ly/wcwj2022)、世界日報及世界新聞網活動頻道。

Melody Chen的作品獲得高童組第一名。(主辦方提供)
Melody Chen的作品獲得高童組第一名。(主辦方提供)
Qiuen Yu的作品獲得青少年組第一名。(主辦方提供)
Qiuen Yu的作品獲得青少年組第一名。(主辦方提供)

紐約州 新澤西州 世界日報

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