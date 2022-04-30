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曼哈頓華埠麥地臣街遊民所喊卡 社區批換湯不換藥

記者張晨／紐約報導
市府取消在華埠麥地臣街47號建遊民收容所的計畫。 (記者張晨／攝影)
市府取消在華埠麥地臣街47號建遊民收容所的計畫。 (記者張晨／攝影)

市政府在曼哈頓華埠周邊不斷開設遊民收容所的舉動，遭到社區大力反對，而連續不斷的抗爭之下，市府終於宣布取消增設位於麥地臣街(Madison St.)47號的遊民所；不過該處與東百老匯91號及其他遊民所建案相比，規模較小，華裔居民和商戶29日表示，「換湯不換藥，要打持久戰。」

市府表示，將取消在麥地臣街47號開設容納50人的遊民所，以體現對華埠社區抱怨的讓步；市遊民服務局(DHS)表示，在實地考察了華埠遊民所的建址後，決定將47號的遊民所重新安置到一個服務較少的社區。

「我們的目標始終是與社區合作，了解他們的需求，公平分配遊民所選址，並優先考慮能夠及時投入使用的地點，為紐約市最脆弱的人群提供服務。」遊民局發言人說。

2021年3月以來，華埠共被四個新遊民所計畫所籠罩，其中包括堅尼路349號、東百老滙91號 、麥地臣街47號和格蘭街231號。

市府和負責麥地臣街47號的曼哈頓第三社區委員會表示，社區需要更多的「遊民避風港」(Safe Haven)；第三社區委員會在其向市府的年度需求聲明中說明，多年來一直要求在社區提供更多的安置場所，並將這一要求作為預算的重中之重。

但幾個月來，華埠的反對聲音一直持續且響亮，截止目前已經至少舉行了十幾場抗議和集會，包括2月時與遊民局的一場社區會議。

「社區保護及改善聯盟」(Alliance for Community Preservation and Betterment)委員會成員李翠珊(Susan Lee)表示，麥地臣47號的流產預示著「事態朝著正確的方向邁出的一步」。

但周圍民眾並未對此感到十分樂觀，華埠商改區辦公室位於麥地臣街49號，與47號相連；行政總裁陳作舟表示，當市府有意建遊民所時，辦公室須於今夏搬家，可如今他寧忍搬家麻煩，來換取市府取消東百老滙或格蘭街遊民所。

「兩址一個針對精神疾病遊民，另一個針對濫用藥物的遊民，且位於華埠的交通要道，對社區的負面影響實在太大；而麥地臣49號不但占地小，單行道也比較安靜，影響相對較低。」陳作舟說。

根據計畫，格蘭街遊民所於今年5月開放，東百老匯遊民所也預計於明年開放；對此社區維權團體表示，「換湯不換藥，要打持久戰。」

遊民 華埠 百老匯

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